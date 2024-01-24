КНДР заявила про випробування нової крилатої ракети

Північна Корея заявила 25 січня, що випробувала свою нову стратегічну крилату ракету, повідомило офіційне Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

Ракета під назвою Pulhwasal-3-31 наразі розробляється, і випробувальний запуск не вплинув на безпеку сусідніх країн, стверджують у Пхеньяні.

Обʼєднаний комітет начальників штабів Південної Кореї заявив 24 січня, що Північна Корея випустила кілька крилатих ракет у бік моря біля свого західного узбережжя близько 7:00, міністр оборони Південної Кореї Шін Вон Сік засудив ці запуски як серйозну загрозу своїй країні.

Північна Корея здійснила перше випробування крилатої ракети з можливістю ядерного удару у вересні 2021 року. Крилаті ракети Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичні, оскільки вони прямо не заборонені жодною резолюцією Ради безпеки ООН. Але аналітики кажуть, що крилаті ракети середнього радіуса дії становлять не меншу загрозу, ніж балістичні ракети.