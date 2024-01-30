КНДР заявляє, що випробувала крилаті ракети для посилення «ударного потенціалу»

Північна Корея заявила, що успішно провела випробування стратегічної крилатої ракети. Про це повідомило державне інформаційне агентство KCNA.



За повідомленням, ракета Hwasal-2 була запущена у вівторок у Західному морі.

Пхеньян заявив, що навчання мали на меті перевірити «готовність армії до швидкої контратаки», а також покращити «її стратегічний ударний потенціал».

Першими на запуск звернули увагу військові Сеула, які заявили, що виявили кілька крилатих ракет.



Це випробування ракети під назвою Hwasal-2 стало третім випробуванням крилатих ракет Пхеньяном менш ніж за тиждень.

Крилаті ракети Північної Кореї зазвичай викликають менший інтерес, ніж балістичні, оскільки вони прямо не заборонені жодною резолюцією Ради безпеки ООН. Але аналітики кажуть, що крилаті ракети середнього радіуса дії становлять не меншу загрозу, ніж балістичні ракети.