На Куп'янську «починається»? Скільки Росія зібрала військ на півночі і що змінилося

На Куп'янському напрямку російські війська зосередили десятки тисяч військовослужбовців та сотні одиниць артилерії й бронетехніки, йдеться в аналітичному звіті української незалежної аналітичної організації «Центр оборонних стратегій». Також аналітики вбачають плани окупантів до весни захопити частину Харківщини до річки Оскіл (Куп'янськ розташований на правому березі, смт. Куп'янськ-Вузловий із залізницею – на лівому).

Навіщо Кремлю Куп'янський напрямок і чи вдалося агресору просунутися до своєї мети? Чи коректно говорити про загострення боїв саме зараз, адже на лінії Лиман-Куп'янськ принаймні з літа триває надзвичайно сильний тиск російських військ? Стан цього фронту на нинішній момент пояснюють Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода).

Куп’янський напрямок важливий для російських військ принаймні з кількох причин.

Перша – логістика. Адже з селища міського типу Куп’янськ-Вузловий залізничні колії прокладені як углиб України, так і на територію Росії.

Друга – підготовка до наступу. У випадку вдалого форсування річки Оскіл російські війська можуть створити плацдарм для подальших наступальних дій у напрямку Харкова та Ізюма. А від Ізюма знову (за прикладом весни-літа 2022 року) можна спробувати просуватися на південь: на територію Донеччини у напрямку Слов’янська.

Щоденні авіаудари та часті штурми

Про те, що нападники намагаються втілити у життя плани із захоплення Куп’янська, свідчать, у тому числі, офіційні зведення української армії.

У них йдеться про щоденні авіаудари та майже щоденні атаки РФ як на сам Куп’янськ, так і на села, що розташовані на північний схід, південний схід та на схід від міста.

Статистика останніх сімох днів (з 31 січня до 6 лютого) така:

31 січня. Авіаудари по Кислівці (близько 15 км на південний схід від Куп’янська), Синьківці (близько 6 км на схід від міста); відбили 6 атак біля Синьківки;

Авіаудари по Кислівці (близько 15 км на південний схід від Куп’янська), Синьківці (близько 6 км на схід від міста); відбили 6 атак біля Синьківки; 1 лютого. Авіаудари по Піщаному (на південний схід від міста), Синьківці; відбили 5 атак біля Іванівки (на південний схід від Куп’янська);

Авіаудари по Піщаному (на південний схід від міста), Синьківці; відбили 5 атак біля Іванівки (на південний схід від Куп’янська); 2 лютого. Авіаудари по Іванівці, Кислівці та Табаївці на схід від Куп’янська; відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки;

Авіаудари по Іванівці, Кислівці та Табаївці на схід від Куп’янська; відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки; 3 лютого. Авіаудари по Куп’янську, Іванівці, Кислівці та Табаївці; відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки;

Авіаудари по Куп’янську, Іванівці, Кислівці та Табаївці; відбили 5 атак біля Синьківки та Іванівки; 4 лютого. Авіаудари по Кучерівці (близько 5 км на схід від міста), Петропавлівці (близько 8 км на схід від Куп’янська), Котлярівці, Кислівці, Іванівці, Крохмальному та Піщаному (південний схід від міста). Наступальних дій не було;

Авіаудари по Кучерівці (близько 5 км на схід від міста), Петропавлівці (близько 8 км на схід від Куп’янська), Котлярівці, Кислівці, Іванівці, Крохмальному та Піщаному (південний схід від міста). Наступальних дій не було; 5 лютого. Авіаудари по Степовій Новоселівці (близько 19 км на схід), Синьківці, Іванівці, Берестовому (близько 29 км на південний схід); відбили 8 атак біля Синьківки;

Авіаудари по Степовій Новоселівці (близько 19 км на схід), Синьківці, Іванівці, Берестовому (близько 29 км на південний схід); відбили 8 атак біля Синьківки; 6 лютого. Авіаудари по Піщаному та Кислівці. Наступальних дій не було.

Устигнути до виборів Путіна?

Російська армія прагне захопити, зокрема, частину Харківської області до річки Оскіл до березня 2024 року. Себто, до президентських виборів у РФ, йдеться у звіті Центру оборонних стратегій 3 лютого.

Для досягнення мети загарбники, підрахували аналітики, на куп’янському напрямку зосередили: 40 тисяч особового складу, 500 танків, 650 БМП, 430 артилерійських систем і понад 150 РСЗВ. Спойлер: нижче ми пояснимо, що ці цифри хоч і значні, але абсолютно не нові для Куп'янського фронту.

Аналітики Центру зазначають: наразі про якісь стратегічні чи, бодай, тактичні досягнення для російських військ тут не йдеться.

«На Куп'янському напрямку тривали позиційні бої біля Іванівки, Табаївки та Крохмального. Під Берестовим ворог тисне, досягаючи обмеженого успіху. Напружені бої тривали в районі Синьківки, де лінія зіткнення змінюється кілька разів на добу», – твердять аналітики у звіті.

«Ворог несе втрати»: чому інколи Росія не атакує

Затишшя на кілька днів і місяці загострення. Так про ситуацію на Куп’янському напрямку у зоні відповідальності 14 ОМБр імені князя Романа Великого розповіла в ефірі Радіо Донбас Реалії майор Надія Замрига, начальниця служби зв'язків із громадськістю бригади.

«Одну добу ворог взагалі не намагався штурмувати позиції. Ми знайшли цьому своє пояснення: перед цим досить активно ворог намагався це робити, поніс значні втрати особового складу, надзвичайно великі, певна кількість техніки була знищена автомобільна, броньована, танки, БМП. Наші підрозділи знищили САУ «Мста-С», – повідомила Надія Замрига.

За словами Замриги, угруповання військ, яким протистоїть 14 ОМБр, складається як з професіоналів, які планують операції, так і з великого відсотку російських «контрактників». А серед мобілізованих, відзначає військова, чимало колишніх ув’язнених.

«При чому, ці колишні ув'язнені нещодавно мобілізовані, але дуже значна їхня кількість вже встигла загинути», – зазначає майор Замрига.

Останніми днями на ділянці її бригади агресор наростив кількість атак. Проте, побратими до такого вже звикли і ефективно обороняються, додає військова.

Дефіцит снарядів

Куп’янсько-Лиманський та Авдіївський – двійко активних саме зараз напрямків для діяльності армії Росії на території України. В ефірі Радіо Донбас Реалії Іван Ступак, експерт Українського інституту майбутнього, наголошує: поки Україна не отримала нову військову допомогу зі США, стримувати російський наступ вдається «тільки завдяки витримці наших військових плюс величезній кількості fpv-дронів».

Адже агресор має значну перевагу у кількості боєприпасів до артилерійських систем.

«Російська федерація щоденно вистрілює по Україні 10 тисяч снарядів. Це оцінка від The Wall Street Journal (американське видання – ред.). Європейські видання називають цифру у 20 тисяч (це і іранські, і північнокорейські снаряди). У той самий час Україна вистрілює 2 тисячі снарядів за добу, – порівнює експерт. – Так, у нас є західні системи. Проте, немає постійного підвозу боєприпасів ( і протиповітряним системам, і мінометам, танкам, артилерії). На жаль, ми стали заручниками політичних перипетій у Сполучених Штатах…»

Росія штурмує Куп’янськ не перший місяць

Ще 17 липня минулого року про початок штурмових дій окупантів на Куп’янському напрямку повідомив командувач Сухопутних військ Олександр Сирський.

Того ж дня Сергій Череватий, речник Східного угруповання військ ЗСУ, сказав, що російська армія зосередила на Лимано-Куп’янському напрямку:

Близько 100 тис. військових;

Понад 900 танків;

Понад 555 артсистем;

370 реактивних систем залпового вогню.

Череватий пояснив, що тоді напрямок штурмували десантні та мотопіхотні підрозділи, а також ПВК та «Шторм-Z».

Відзначимо зменшення кількості угруповання окупаційних військ на Лимано-Куп’янському напрямку: зі 100 тисяч у 2023 році до 57 тисяч (підрахунки Центру оборонних стратегій) станом на лютий 2024 року.

Таким чином, правильно буде сказати, що російська атака на Куп'янськ не починається чи планується, а триває: агресор більше, ніж пів року проводять потужні штурми на Куп’янському напрямку із застосуванням авіаційних ударів та маючи перевагу у артилерійських засобах ураження. Проте, українським військам тут вдалося вибудувати ефективну оборону, і, хоча бої є надзвичайно важкими, значних просувань армія РФ тут наразі не досягла.

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