Війська РФ прагнуть захопити Куп’янськ та вийти на рубежі лівого берегу річки Оскіл – Шевцов

Російські військові намагаються захопити місто Куп’янськ та селище Куп’янськ-Вузловий, а також вийти на рубежі лівого берегу річки Оскіл. Про це в ефірі Радіо Свобода (проєкт Свобода.Ранок) сказав підполковник, начальник пресслужби штурмової бригади Гвардії Наступу «Сталевий Кордон» Іван Шевцов.

За його словами, російські військові поповнюють сили та відновлюють втрати на цьому напрямку.

«500 танків і 40 тисяч особового складу – це цифри, які кажуть про те, що армія РФ здійснює поновлення тих втрат, які вже понесла. Практично щодня на Куп’янсько-Лиманському напрямку РФ втрачає від 200 до 300 військовослужбовців і близько 20 одиниць бойової техніки», – зазначив Шевцов.

Військовий зауважив, що захопити цю частину Лимано-Куп’янського напрямку російська армія намагається вже пів року. Оскільки прикордонні населені пункти Харківської обстріли зазнають обстрілів з артилерії щоденно, Шевцов наголосив, що місцевим мешканцям варто евакуюватися, якщо є така можливість.

«Доцільність (евакуації – ред.) є завжди, адже перебування у прикордонних населених пунктах є небезпечним для цивільних громадян, адже армія РФ здійснює хаотичні артобстріли, зазвичай не по позиціях Сил оборони, а саме по мирних жителях, по мирних об’єктах», – сказав Шевцов.

Раніше командувач Сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський повідомляв, що оперативна обстановка на Куп’янському напрямку залишається «напруженою».

Купʼянськ і більша частина району, які перебували під окупацією з лютого 2022-го, були звільнені у вересні того ж року. Нині російська армія постійно обстрілює місто й околиці.

У грудні минулого року аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.