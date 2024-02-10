«Терор не може залишатися без справедливої відповіді» – Зеленський відреагував на атаку Росії на Харків

Президент України Володимир Зеленський відреагував на останню атаку Росії на Харків – «терор не може залишатися без справедливої відповіді».

Він нагадав, що внаслідок дронової атаки загинули дві сімʼї.

«Реальність завжди говорить більше, ніж будь-які слова. Минулої ночі через пожежу після удару «шахедів» у Харкові загинула ціла сімʼя: батьки та троє дітей. Найстаршому сину, Олексію, 7 років, середньому, Михайлу, 4 роки, найменший – Павло, йому було 7 місяців. Діти, які ще не встигли побачити життя й були вбиті через російське божевілля. Загинула і ще одна сімʼя: чоловік та дружина», – написав він, додавши, що рятувальна операція в Харкові продовжується.

Зеленський подякував усім, хто підтримує Україну у захисті від російської агресії.



«Кожен прояв підтримки критично важливий. І так само важливо розуміти, що терор не може залишатися безкарним. Терор не може залишатися без справедливої відповіді. Терористи повинні програти цю війну, яку вони розпочали. Росія повинна відповісти за кожне зруйноване і знищене нею життя. Тільки так безпека для всіх знов стане частиною реальності», – наголосив він.

Внаслідок російської атаки дронами вночі 10 лютого у Харкові виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. За даними місцевої влади, загинули семеро людей. Як уточнили в Офісі генпрокурора, в одному з приватних будинків загинула ціла родина: чоловік, дружина та їх троє дітей: хлопчики віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Крім того, через дронову атаку постраждали 57 людей.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що також війська РФ атакували нафтобазу, звідки стався витік палива. За його словами, наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається – ймовірно буде розширена зона евакуації й відселення.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 31 безпілотником типу Shahed-136/131. Основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.