ЗМІ: уряд Німеччини прогнозує, що в разі найгіршого сценарію Україну покинуть ще близько 10 мільйонів людей

Уряд Німеччини прогнозує, що в разі найгіршого розвитку подій в Україні кількість українських біженців зросте на 10 мільйонів, а Німеччина буде однією з країн їхнього призначення. Про це повідомляє газета Welt am Sonntag із посиланням на представників силових структур та поінформованих німецьких парламентарів.

Видання пише, що «у разі розпаду України федеральний уряд припускає, що країну покинуть ще близько десяти мільйонів людей».

У Міністерстві внутрішніх справ та Федеральній поліції на відповідні запитання заявили, що загалом не хочуть робити жодних прогнозів щодо розвитку міграційних подій.

Видання зауважує, що з точки зору зовнішньої політики проблемою для України є відсутність допомоги з боку США. Депутат Бундестагу, експерт Християнсько-демократичного союзу (ХДС) з оборони та зовнішньої політики Родеріх Кізеветтер бачить Європу більш відповідальною за Україну, ніж будь-коли, зважаючи на нерішучість США.

«Якщо ми не змінимо нашу стратегію підтримки України, то найгірший сценарій масової втечі з України і поширення війни на країни НАТО стане набагато більш імовірним. Тоді десять мільйонів біженців – це занижене припущення», – сказав Кізеветтер в коментарі Welt am Sonntag.

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Видання пише, що, попри поточні проблеми в Україні, німецький уряд виходить з того, що країна має військові та фінансові можливості для підтримки оборони та стабільності до кінця 2024 року. Як німецькі служби, так і західні аналітики вважають, що цього року великі прориви фронту малоймовірні.

За даними агентства ООН у справах біженців, Україну залишили понад шість мільйонів людей. За даними німецької влади, наразі в Німеччині перебуває 1,1 мільйона громадян України, які в’їхали в країну з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як писало видання Bloomberg, відсутність підтримки з боку США українські війська можуть відчути до кінця весни. За даними агентства, в останні місяці Київ створив запаси ключових боєприпасів союзників, щоб забезпечити постачання військ. Однак цього недостатньо, щоб компенсувати нестачу артилерійських снарядів.

Днями стало відомо, що міністр оборони Рустем Умєров в листі керівникам військових відомств країн Євросоюзу визнав, що Україна зазнає «критичного» браку артилерійських снарядів. Він пояснив, що ЗСУ можуть випускати не більш як дві тисячі снарядів на день на лінії фронту довжиною півтори тисячі кілометрів. Це втричі менше снарядів, ніж використовує Росія, йдеться у листі.

Як Білий дім, так і Київ наголошують на критичній важливості продовження військової допомоги Україні. Про це також йшлося під час недавньої зустрічі президента США Джо Байдена та канцлера Німеччини Олафа Шольца.