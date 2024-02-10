ОВА: через атаку «шахедів» у Харкові загинули 7 людей, серед них є діти

Внаслідок російської атаки дронами у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти, ще троє людей поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його даними, в одному із приватних будинків виявили тіла 5 людей, серед яких троє дітей – 7, 4 років та немовля близько 6 місяців, на іншому обʼєкті – ще двоє загиблих.

«Із 22:46 окупанти завдавали ударів по Харкову дронами-камікадзе типу «Shahed». Влучання зафіксували у Немишлянському районі міста. Уражена цивільна інфраструктура. Виникло кілька масштабних пожеж. 15 житлових приватних будинків вщент згоріли», – написав він у телеграмі.

Ліквідація наслідків триває, пожежі локалізовані.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.