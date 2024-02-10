«Росія їх залишила без нічого». Мер повідомив, що через нічну атаку у Харкові постраждали 57 людей

Через нічну атаку дронами у Харкові постраждали 57 людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.



«Ці люди – жителі вулиці Котельної, яких учора ввечері Росія залишила без нічого: без домівки, без документів, без грошей, без особистих речей», – написав він у телеграмі.

Внаслідок російської атаки дронами вночі 10 лютого у Харкові виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли. За даними місцевої влади, загинули семеро людей. Як уточнили в Офісі генпрокурора, в одному з приватних будинків загинула ціла родина: чоловік, дружина та їх троє дітей: хлопчики віком 7 місяців, 4 та 7 років. В іншому будинку загинуло подружжя: чоловік 66 років та його 65-річна дружина.

Керівник слідчого відділу поліції Харківщини Сергій Болвінов згодом повідомив, що правоохоронці знайшли всі сім тіл загиблих.

«Під час тривог батьки з дітьми ховалися у підвалі. Але цього разу на подвір'я увірвалося полум'я. Коли родина побігла ховатися, біля будинку вже горіли дві машини та паливо. Всі семеро опинилися у вогняній пастці. Попередньо встановили, що старший та молодший хлопчики були біля мами. А середній Михайло завжди бігав за татом. Чоловік ймовірно, знепритомнів першим, а малий – забився в куток, сам в кухні. Там ми його і знайшли», – написав він у фейсбуці.

За його словами, тіла сильно обгоріли і для остаточних висновків знадобиться ДНК-експертиза.

Голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що на Харківщину з території РФ було запущено щонайменше 10 БПЛА, з них 8 – збито.

Він додав, що також війська РФ атакували нафтобазу, звідки стався витік палива. За його словами, наразі один резервуар ще заповнений, тому небезпека зберігається – ймовірно буде розширена зона евакуації й відселення.

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Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 31 безпілотником типу Shahed-136/131. Основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина. Українські військові збили 23 БПЛА. При цьому місцева влада Одещини заявила, що війська РФ атакували у кілька хвиль, загалом було збито 21 БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.