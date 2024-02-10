Повітряні сили: ЗСУ вночі збили 23 Shahed-136/131, якими РФ атакувала Україну

Українські військові збили 23 ударних безпілотники типу Shahed-136/131, якими Росія вночі атакувала Україну.

Як повідомляють Повітряні сили ЗСУ, основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина.

За даними ЗСУ, у ніч проти 10 лютого противник атакував 31 ударним дроном з Балаклави і мису Чауда (окупований Крим) та Курської області (РФ).

Внаслідок російської атаки дронами у Харкові загинули семеро людей, серед них є діти. За даними місцевої влади, внаслідок удару виникло кілька масштабних пожеж – 15 житлових приватних будинків вщент згоріли.

Також відомо про пораненого чоловіка через дронову атаку в Одесі.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.