Російські військові атакували Одесу дронами-камікадзе: є постраждалий – ОВА

Російські військові ввечері 9 лютого атакували ударними безпілотниками Одесу, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

«Наразі відомо про одного постраждалого внаслідок ворожої атаки безпілотників по Одесі. 44-річний чоловік отримав осколкове поранення передпліччя», – заявив Кіпер.

За його словами, потерпілий отримав усю необхідну медичну допомогу у лікарні.

Він також зазначив, що «небезпека ударів «шахедів» все ще зберігається і закликав до відбою повітряної тривоги перебувати в укриттях».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.