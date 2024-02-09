Сили РФ вдарили «шахедами» по Харкову і Великому Бурлуку, влучили в кафе – влада

Ввечері 9 лютого сили РФ завдали ударів «шахедами» по Харкову та Великому Бурлуку, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«У Харкові зафіксовані влучання у Немишлянському районі. Пошкоджена цивільна інфраструктура. У Великому Бурлуці окупанти також влучили у цивільний об’єкт – кафе», – розповів голова ОВА.

Синєгубов каже, що станом на зараз обійшлося без постраждалих.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.