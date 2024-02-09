Протягом доби відбулось понад 90 бойових зіткнень – зведення Генштабу ЗСУ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових, йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу ЗСУ ввечері 9 лютого.

За даними Генштабу ЗСУ, протягом доби відбулось 91 бойове зіткнення.

«На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 10 атак в районах населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ. Противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Степова Новоселівка, Котлярівка, Піщане Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Дворічна, Синьківка, Петропавлівка, Берестове Харківської області», – інформують військові.

Водночас, на Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 18 атак в районах населених пунктів Богданівка, Іванівське та Кліщіївка Донецької області, де «ворог безуспішно намагався покращити тактичне положення». Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів, зокрема Васюківка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка, Нью-Йорк Донецької області, зазначають у ЗСУ.

«На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 17 атак в районах населених пунктів Новобахмутівка, Авдіївка та ще 10 атак в районах Первомайського, Невельського Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали понад 15 населених пунктів, серед них Керамік, Новобахмутівка, Ласточкине, Авдіївка Донецької області», – розповіли військові.

У Генштабі інформують, що протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки російських військових.

«Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 пунктах управління, 2 складах боєприпасів противника», – підсумували в ЗСУ.