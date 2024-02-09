Норвегія планує передати Україні додаткові системи ППО

Уряд Норвегії запропонував парламенту країни замовити компанії Kongsberg Defense and Aerospace ще 10 пускових установок і чотири центри управління вогнем системи протиповітряної оборони NASAMS, повідомив 9 лютого сайт норвезького уряду.

«Це робиться на додаток до викупу вже переданого Україні обладнання. Інвестиції становлять 3,45 мільярда норвезьких крон (понад 300 мільйонів євро – ред.)», – ідеться в повідомленні.

«Норвезька система NASAMS рятує життя українців та запобігає руйнуванню будівель та інфраструктури. Водночас я стурбований тим, щоб ми якнайшвидше поставили засоби ППО для нашої власної оборони», – сказав міністр оборони Норвегії Бйорн Арільд Ґрам.

Яку частину установок буде передано Україні, в повідомленні не уточнюється.

NASAMS – норвезький зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії, розробка норвезької компанії Norwegian Kongsberg і американської Raytheon.