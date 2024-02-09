«Вогневий шквал» зі Швеції: артилеристи ЗСУ розповіли про особливості САУ «Арчер»

«Арчер» – це багатоцільові, повністю автоматизовані гармати, які б’ють на відстань до 60 кілометрів. Свої самохідні артилерійські установки в березні минулого року Україні передала Швеція. Журналісти проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії зняли бойову роботу САУ на Донеччині та розпитали українських артилеристів на фронті щодо її переваг.

На «Арчері» виконати бойове завдання може навіть одна

Багатоцільова шведська САУ «Арчер» один за одним завдає ударів по тилових укриттях армії РФ – між пострілами лише 10 секунд. Установка відпрацьовує ціль настільки швидко, що ми ледве встигаємо зняти бойову роботу.

«Вона чудово розкладається. Всього за 30 секунд. Відпрацьовуємо, так само за 30 секунд вона складається, і ми з того місця їдемо», – ділиться враженнями боєць Сергій.

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Особливість «Арчера» у практично повній автоматизації зарядки, укладання та стрільби, яка коригується з броньованої кабіни. Виконати бойове завдання може навіть одна людина, кажуть артилеристи.

«Лише дозарядка вручну – там максимум автоматизовано. А так все працює тільки з кабіни. Заряджання, досилання, коригування. Мінімально можуть виїхати на «роботу» двоє людей: водій і командир або навідник. А так розрахунок складається з чотирьох людей. В крайньому разі може і сам водій все зробити. У нього є такий самий комп'ютер, як і у навідника. Він їде – все бачить, сам вводить команди. Просто вже по часу буде не так швидко, як із цілим екіпажем», – розповідає артилерист Вадим.

«Арчер» веде вогонь стандартними НАТОвськими снарядами калібру 155 міліметрів. Дальність – до 40 кілометрів звичайними боєприпасами – до 60 високоточними типу «Екскалібур». В автоматичному режимі повний боєзаряд у 21 постріл випускається за 2,5 хвилини.

«Він може працювати і як контрбатарейна гармата, і по живих цілях, і по броньованій техніці. Для нього немає різниці – аби ефективно знищувати ворожу техніку, ворожі сили», – зазначає Вадим.

Одна з особливостей «Арчера» – можливість вести вогонь в режимі «вогневий шквал». Коли кілька снарядів летять різними траєкторіями, але влучають в одне й те саме місце. У російських піхотинців просто не залишається часу сховатись після першого розриву, каже Сергій.

«Відразу три снаряди можуть одночасно приземлитись в одну точку. Просто кут підйому ствола під час стрільби буде різний. Різниця в часі – секунда. Так само можна вибрати відразу декілька цілей, аби радіус повороту гармати дозволяв. Там є, скажімо так, – свої довороти. Треба переїжджати з місця на місце, щоб ствол їх захопив, бо все вираховує комп'ютер», – зазначає артилерист.

Шасі витримує підрив на міні з 6 кг вибухівки

База «Арчера» – модернізована вантажівка «Вольво» з броньованим двигуном та кабіною на 4 людини. Шасі витримує підрив на міні з 6 кг вибухівки. Навіть якщо всі колеса пробиті, САУ може пересуватися – зазначає Вадим.

«В неї три моста – може рів до метра проходити. Прохідність нормальна. Швидкість – до 70 кілометрів на годину», – додає він.

Сергій – навідник. Каже, після кожної бойової роботи чистить САУ. Високоточна система вимагає постійного догляду.

«Після пострілів – десь барабана два запустили, – і бажано почистити, щоб чистесенький був. Щоб вона гарно працювала в нас, треба періодично займатись чисткою», – ділиться досвідом боєць.

Український екіпаж цього «Арчера» пройшов піврічну програму підготовки на САУ за прискореним курсом за кордоном. Заучувати програму управління вогнем довелося до автоматизму – все меню англійською мовою, згадує Сергій.

«З 8 до 9 ми займалися кожен день без вихідних протягом двох місяців. Як бачите – результат є. Працюємо, все добре».