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У Сумській області двоє людей загинули від скинутих авіабомб – прокуратура

Наслідки російських обстрілів на Сумщині, листопад 2023 року
Наслідки російських обстрілів на Сумщині, листопад 2023 року

Російські війська скинули сім авіабомб на три прикордонні громади (Юнаківську, Хотинську та Миколаївську) в Сумському районі Сумської області, повідомляє обласна прокуратура.

Унаслідок цієї атаки загинули двоє місцевих жителів, ще одна жінка може перебувати під завалами. Крім того, поранено чотирьох людей.

Пошкоджено щонайменше чотири приватні житлові будинки, територія фермерського господарства та складське приміщення.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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