Армія РФ обстріляла село на Херсонщині, поранений чоловік – влада

Російські військові атакували будинок у Білозерці на Херсонщині, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«Російська армія обстріляла будинок у Білозерці. Внаслідок ворожого удару постраждав 45-річний місцевий житель. У нього – вибухова травма та поранення спини», – зазначає місцева вдала.

За даними Херсонської ОВА, потерпілого доправили до лікарні у тяжкому стані.

«Медики роблять усе можливе, аби врятувати його життя», – зауважили у відомстві.

Російські війська щодня обстрілюють деокуповану частину Херсонщини, зокрема обласний центр. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.