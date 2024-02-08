На Харківщині через удар «Шахедів» виникла пожежа – ОВА

На Харківщині внаслідок російського удару дронами виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п’ять «Шахедів». На цю хвилину – без постраждалих», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він закликав жителів не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги, бо «групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною».

Повітряні сили ЗСУ у ніч на 9 лютого повідомили про «Шахеди» на Харківщині, а також на півдні. Згодом у ЗСУ оголосили про відбій загрози ударних БпЛА для півдня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.