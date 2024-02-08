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На Харківщині через удар «Шахедів» виникла пожежа – ОВА

«Зафіксували щонайменше п’ять «Шахедів» (фото ілюстративне)
«Зафіксували щонайменше п’ять «Шахедів» (фото ілюстративне)

На Харківщині внаслідок російського удару дронами виникла пожежа, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

«Внаслідок ударів ворожих БПЛА є загорання цивільної нежитлової інфраструктури у Зміївській громаді. Зафіксували щонайменше п’ять «Шахедів». На цю хвилину – без постраждалих», – написав Синєгубов у телеграмі.

Він закликав жителів не залишати укриттів до завершення повітряної тривоги, бо «групи безпілотників продовжують рухаються Харківщиною».

Повітряні сили ЗСУ у ніч на 9 лютого повідомили про «Шахеди» на Харківщині, а також на півдні. Згодом у ЗСУ оголосили про відбій загрози ударних БпЛА для півдня.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що з початку року Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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