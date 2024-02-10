Влада: через атаку дронами на Одещині постраждали четверо людей

Через російську атаку дронами на Одещині постраждали четверо людей, повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, першу хвилю дронів російські війська спрямували на Одесу – всі 9 «шахедів» сили ППО знищили.

«Уламками одного зі збитих БпЛА пошкоджено технічну споруду припортової інфраструктури, осколкове поранення отримав один з працівників підприємства. Чоловіка госпіталізовано», – написав він у телеграмі.

Кіпер повідомив, що другу і третю хвилі атак противник спрямовував по припортовій інфраструктурі Подунав’я – сили ППО знищили 12 дронів.

«Постраждали троє людей, співробітники припортових підприємств. Чоловіки отримали чисельні осколкові поранення та мінно-вибухові травми. Всі госпіталізовані. Один із постраждалих у важкому стані. Наші лікарі надають всю необхідну допомогу», – завив він.

Також, за словами голови Одеської ОВА, війська РФ завдали удару по цивільній інфраструктурі Ізмаїла – пошкоджені технічні приміщення промислових і сервісних об’єктів, дорожнє покриття, вантажні та легкові автівки, в кількох житлових будинках вибиті вікна, побито фасади, дахи.

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, російські війська вночі атакували Україну 31 безпілотником типу Shahed-136/131. Основні напрямки російського удару – Одещина та Харківщина. Українські військові збили 23 БПЛА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони. У січні Росія активізувала свої атаки, внаслідок чого десятки людей загинули, ще сотні були поранені.

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Президент України Володимир Зеленський 30 січня заявив, що у 2023 році Росія запустила по Україні понад 330 ракет різних типів і приблизно 600 ударних безпілотників.

Москва, попри докази і свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.