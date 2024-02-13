Генштаб ЗСУ: за добу Росія втратила 1090 військових і 19 артилерійських систем

Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила близько 397 080 своїх військових, 1090 – за минулу добу, повідомив вранці 13 лютого Генеральний штаб Збройних сил України.

Також за даними Генштабу, за добу ЗСУ знешкодили 113 одиниць озброєння і військової техніки російської армії:

танків ‒ 6424 (+8 за останню добу)

бойових броньованих машин ‒ 12004 (+27)

артилерійських систем – 9500 (+19)

РСЗВ – 981

засоби ППО ‒ 667 (+1)

літаків – 332

гелікоптерів – 325

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 7332 (+30)

крилаті ракети ‒ 1882

кораблі /катери ‒ 24

підводні човни ‒ 1

автомобільної техніки та автоцистерн – 12623 (+24)

спеціальна техніка ‒ 1518 (+4).

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих понад рік тому, Київ цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

Наприкінці січня у статті для журналу Foreign Affairs директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що принаймні 315 тисяч російських військових були поранені або вбиті в ході війни в Україні. За його словами, дві третини довоєнних танкових запасів Росії знищені під час війни, а десятирічна програма військової модернізації зведена нанівець.

Читайте також: «Великий ризик»: ЗСУ посилюють оборону Авдіївки. Це крок Сирського?

У грудні 2023 року розвідка Великої Британії звернула увагу на зростання темпів втрат російських сил у війні проти України в 2023 році і спрогнозувала, що за таких темпів до 2025 року Росія матиме понад пів мільйона вбитих і поранених за три роки війни. «Це порівняно з 70 000 втрат Радянського Союзу в дев’ятирічній радянсько-афганській війні», – йдеться в повідомленні.

У розвідці зауважили, що, ймовірно, Росії знадобиться від п’яти до десяти років, «щоб відновити когорту високопідготовлених і досвідчених військових частин».