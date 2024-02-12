«Великий ризик»: ЗСУ посилюють оборону Авдіївки. Це крок Сирського?

Що таке російський «цар-поїзд»? Наскільки це потужна оборонна споруда?

«Супутникові знімки, датовані 10 травня 2023 року та 6 і 10 лютого 2024 року, показують, що російські війська протягом останніх дев’яти місяців сконструювали довгу лінію з вагонів від окупованої Оленівки (на південь від Донецька) до Волновахи (на південний схід від Вугледара і на північ від Маріуполя)», – йдеться в новому звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

ЗСУ посилюють Авдіївку? Чим ризикують ЗСУ?

Видання Forbes пише, що Україна підсилює Авдіївку – і ймовірно, направила туди одну зі своїх найкращих бригад. Йдеться про 3-ю штурмову бригаду. ЗСУ йдуть на величезний ризик, вирішивши залишитися воювати за Авдіївку, йдеться у публікації Forbes.

Чи вдасться врятувати Авдіївку? Чим ризикують ЗСУ? І чи йдеться про спроби втримати Авдіївку будь-якою ціною?

Польща: чому висипають українське зерно?

Польські фермери висипали зерно з українських вантажівок у населеному пункті Дорогуськ на кордоні з Україною. Також фактично заблокували кілька пунктів пропуску на кордоні між Україною та Польщею. Посол України в Польщі Василь Зварич заявив, що зерно висипали з уже опломбованих після відповідних митних процедур вантажівок, які рухалися транзитом до Литви. Він також закликав покарати винних. Через висипане зерно українських фермерів польська поліція порушила справу. Хто має владнати ситуацію з фермерами? Чи зацікавлена Польща розслідувати інцидент? і яка роль у цьому Росії?

Заяви Трампа і реакція НАТО

Нові заяви Дональда Трампа. На мітингу в штаті Південна Кароліна він попередив союзників по НАТО про наміри заохочувати Росію до нападу на ті країни, які за його словами, є «порушниками» і не виконують свої фінансові зобов'язання перед Альянсом. У Білому Домі назвали такі тези «жахливими та безглуздими». Що означають заяви Трампа і до чого можуть призвести?

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