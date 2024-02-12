Нова хвиля атак під Бахмутом: Росія готується штурмувати Часів Яр?

У ніч проти 10 лютого DeepState повідомив про те, що ситуація в районі Часового Яру на захід від Бахмута стає все більш напруженою.
За даними аналітиків, армія Росії зайняла лісовий масив на південь від Богданівки – села поблизу Хромового та Іванівського, де-факто околиць Бахмута.
Тепер агресор підійшов впритул до висоти, на якій розташований Часов Яр. Аналітики зазначили, що Росія вже розпочала там нову хвилю атак після перегрупування, застосовуючи і піхоту, і бронетехніку.
Штурмувати місто російським військам, за оцінками DeepState, буде проблематично через хребет, на якому він знаходиться. Ускладнити завдання Росії могли б і якісні фортифікації – але «історія з підготовкою до оборони знову бажає кращого».
За даними Генштабу ЗСУ на ранок 12 лютого, агресор провів 19 штурмів на Бахмутському напрямку – поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Це третій за інтенсивністю боїв напрямок після Авдіївки та західного краю Донецька.
Головні питання випуску:
- Як Росії вдалося підійти впритул до Часового Яру?
- Наскільки нездоланною для агресора стане висота, на якій розташоване місто?
- І чи допоможе відкинути загарбників від «дороги життя» в Авдіївці Третя штурмова бригада, яка, за даними ЗМІ, могла з'явитися у місті?
Схід
- Днями розвідка Британії констатувала, що місто Авдіївка на Донеччині залишається основним об’єктом російських атак. За даними розвідки, за останні два тижні російські війська перекинули додаткові сили на Авдіївський напрямок, посиливши тиск на українські позиції навколо міста.
- 10 лютого командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» Олександр Тарнавський заявив, що на Авдіївському напрямку російські війська хочуть отримати контроль над логістичними шляхами забезпечення українських підрозділів на північному фланзі, але українські сили дають «адекватну відповідь на дії противника».
- Російські війська нещодавно просунулися на північний схід і південь від Авдіївки під час позиційних боїв у цьому районі 2 лютого – про це в своєму звіті за 2 лютого заявив американський Інститут вивчення війни (ISW) з посиланням на геолокаційні кадри.
- Інститут вивчення війни у звіті 15 січня заявив, що російські сили, ймовірно, намагатимуться підтримувати або посилювати локалізовані наступальні операції по всій східній Україні у спробі перехопити й утримати ініціативу незалежно від зимової погоди і умов місцевості. При цьому ISW вважає, що російські війська «не зможуть здійснити оперативно значущих проривів».
- Командувач оперативно-стратегічного угрупування військ «Таврія» Олександр Тарнавський 18 грудня повідомив, що Збройні сили України зіткнулися з нестачею артилерійських снарядів і «згорнули деякі військові операції через брак іноземної допомоги».
- У звіті Інституту 11 грудня зазначалось, що російські війська незначно просунулися на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. Раніше аналітики ISW висловлювали припущення, що російська армія отримала завдання захопити Авдіївку та Куп’янськ до президентських виборів у РФ, які відбудуться у березні 2024 року.