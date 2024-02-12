Нова хвиля атак під Бахмутом: Росія готується штурмувати Часів Яр?

У ніч проти 10 лютого DeepState повідомив про те, що ситуація в районі Часового Яру на захід від Бахмута стає все більш напруженою.

За даними аналітиків, армія Росії зайняла лісовий масив на південь від Богданівки – села поблизу Хромового та Іванівського, де-факто околиць Бахмута.

Тепер агресор підійшов впритул до висоти, на якій розташований Часов Яр. Аналітики зазначили, що Росія вже розпочала там нову хвилю атак після перегрупування, застосовуючи і піхоту, і бронетехніку.

Штурмувати місто російським військам, за оцінками DeepState, буде проблематично через хребет, на якому він знаходиться. Ускладнити завдання Росії могли б і якісні фортифікації – але «історія з підготовкою до оборони знову бажає кращого».

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За даними Генштабу ЗСУ на ранок 12 лютого, агресор провів 19 штурмів на Бахмутському напрямку – поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Це третій за інтенсивністю боїв напрямок після Авдіївки та західного краю Донецька.

Головні питання випуску:

Як Росії вдалося підійти впритул до Часового Яру?

Наскільки нездоланною для агресора стане висота, на якій розташоване місто?

І чи допоможе відкинути загарбників від «дороги життя» в Авдіївці Третя штурмова бригада, яка, за даними ЗМІ, могла з'явитися у місті?

Схід