Великі зміни Зеленського: хто тепер командує українською армією

Упродовж трьох днів – 9, 10 та 11 лютого – президент України Володимир Зеленський призначив заступників головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського та начальника Генерального штабу, а також визначив нових командувачів Сухопутних військ, Об'єднаних сил ЗСУ, ДШВ та Сил територіальної оборони. Що відомо про нову команду людей, які керуватимуть українськими військами, які переможні та негативні історії з ними пов'язані? Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розповідає.

«До виконання нових обов’язків приступають люди, яких добре знають в армії і які самі добре знають, що потрібно армії. Бойові командири цієї війни, чий досвід буде корисним саме на загальноармійському рівні», – сказав Володимир Зеленський, коментуючи призначення трьох заступників Олександра Сирського та заступників нового начальника Генерального штабу ЗСУ Анатолія Баргилевича.

Що відомо про цих людей?

Заступники Головнокомандувача

Полковник Вадим Сухаревський

Напрямок діяльності: безпілотні системи і розвиток застосування дронів.

Народився 1984 року у м. Берегове Закарпатської області.

Освіта: Мукачівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою; Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету «Львівська політехніка» за спеціальністю «Бойове застосування та управління діями аеромобільних підрозділів»; Національний університет оборони України імені І. Черняховського.

Проходив строкову службу у десантних військах.

Ірак. З лютого до жовтня 2004 року у віці 19 років брав участь у миротворчій місії в Іраку у складі розвідувальної роти 6-ї ОМБр. Став учасником першого бою українського миротворчого контингенту – проти бойовиків «Армії Магді» за місто Ель-Кут. Рота Сухаревського втратила одного бійця убитим і п’ятьох пораненими. Противник зазнав великих втрат.

«Коли служив в Іраку, мене дуже дратувало, що більшість наших командирів були абсолютно не здатні приймати рішення. Вони боялись тоді, часто бояться і зараз, і чекають, що за них хтось його прийме... І я зарікся, що якщо я стану офіцером, то буду належати до тієї категорії військових, що за будь-яких умов, незважаючи на кар’єру і зірки на погонах, не бояться приймати рішення і відстоювати його», – зазначив Сухаревський виданню Цензор.Нет.

АТО: «Бачиш – стріляй». 13 квітня 2014 року на посаді командира 3-ї роти 80-ї ОДШБ взяв участь у першому боєзіткненні АТО біля мікрорайону «Семенівка і Високо-Іванівка» міста Слов’янська.

Порушивши наказ, взяв на себе відповідальність і віддав наказ на відкриття вогню, змусивши російських диверсантів відступити. Дослівно наказ звучав так: «Х..лі дивишся, – …баш!»

Фраза – «Бачиш – стріляй» – стала девізом 503-го окремого батальйону морської піхоти ВМС ЗСУ. Цим підрозділом Вадим Сухаревський командував з 2016 по 2021 роки.

Начальник штабу, командир бригади. У 2021-2022 роках був начальником штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти імені контр-адмірала М.Остроградського ВМС ЗСУ.

З 2022 року командував 59-ю окремою мотопіхотною бригадою імені Я.Гандзюка Сухопутних військ ЗСУ.

Військові здебільшого відгукуються Донбас Реалії про полковника, Героя України Вадима Сухаревського як про такого, що користується авторитетом ще з часів війни на Донбасі, має репутацію командира нової формації, відкритого до новацій, здатного самостійно ухвалювати рішення.

Полковник Андрій Лебеденко

Напрямок діяльності: інновації, технологічний компонент армії та бойових систем.

У відкритому доступі є тільки відомості про нагородження 28 вересня 2022 року полковника Андрія Лебеденка «За особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі» орденом Данила Галицького.

Генеральний штаб

Начальник Генштабу генерал-майор Анатолій Баргилевич

Народився 1969 року на Житомирщині.

Освіта: закінчив Ташкентське вище танкове командне училище; Національний університет оборони України імені І. Черняховського.

АТО. У 2014 році – начальник управління оперативної підготовки Головного оперативного управління Генштабу. До початку 2015 року працював у штабі АТО. У 2016 році призначили начальником оперативного управління в Командуванні Сухопутних військ.

ООС. 2020-2022 роки –заступник командувача Сухопутних військ, командувач Командування територіальної оборони України.

З 2022 року – начальник штабу Оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця». У той час цим ОСУВ командував Олександр Сирський.

Територіальна оборона. З 2016 року – начальник оперативного управління штабу Командування Сухопутних військ Збройних Сил України. Ініціатор створення управління територіальної оборони. 9 жовтня 2023 року президент Зеленський призначив Анатолія Баргилевича командувачем Сил територіальної оборони ЗСУ.

Заступник начальника Генштабу бригадний генерал Володимир Горбатюк

Напрямок діяльності: відповідає за оперативну роботу, роботу штабів, планування, управління.

Народився 1982 року на Вінниччині.

Станом на квітень 2014 року командував підрозділом, який виконував завдання із підтримання миру та безпеки у Косово, республіка Сербія.

АТО. З 2015 по 2017 рік командував 54-ю ОМБр.

ООС. Станом на 5 грудня 2021 року був заступником командувача військ Оперативного командування «Захід».

«Дякую за вашу службу!» У 2017 році Володимир Горбатюк ініціював патріотичний флешмоб до Дня ЗСУ.

«У США… перехожі, побачивши людину у військовій формі, за бажання звертаються до неї зі словами: «Thank You For Your Service»... Тож до Дня Збройних Сил України, 6-го грудня, прошу всіх охочих долучитись до цієї ініціативи та у святковий день привітати людей у формі цими простими, але щирими словами: «Дякую за Вашу службу»!» – звернувся Горбатюк до українців.

Заступник начальника Генштабу бригадний генерал Михайло Драпатий

Напрямок діяльності: повідає за підготовку та якісне тренування військових.

Освіта: Національний університет оборони України імені І. Черняховського.

18 червня 2021 року Надзвичайна та Повноважна Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс вручила перехідний меч королеви Великої Британії кращому випускнику оперативно-стратегічного рівня підготовки Національного університету оборони України ‒ полковнику Михайлу Драпатому.

АТО. На початку АТО був командиром батальйону 72-ї ОМБр. 9 травня 2014 року батальйон виконав бойове завдання в Маріуполі. Михайло Драпатий перебував усередині заменитої «літаючої БМП», що зруйнувала барикаду, зведену гібридними силами Росії.

На початку червня 2014 року батальйон Михайла Драпатого брав участь у рейді уздовж кордону з Росією, утримував Савур-Могилу. Михайло Драпатий здійснив вдалу операцію з прориву так званого «ізваринського котла».

У 2016 році був начальником штабу – першим заступником командира 30-ї ОМБр.

З 2016 по 2019 роки командував 58-ю ОМБр.

Контрнаступ на півдні. Михайло Драпатий командував оперативним угрупованням військ «Херсон», був одним із керівників контрнаступу ЗСУ на півдні України і звільнення Херсона зокрема.

Заступник начальника Генштабу бригадний генерал Олексій Шевченко

Напрямок діяльності: відповідає за логістику.

Він начальник Житомирського військового інституту імені С.П. Корольова.

Станом на 2019 рік працював першим заступником начальника Національної академії сухопутних військ (Львів).

З 2022 по 2023 роки керував Військовою академією (Одеса).

Війська

Сухопутні: генерал-лейтенант Олександр Павлюк

Народився 1970 року на Житомирщині.

Освіта: Харківське гвардійське вище танкове командне училище; Національний університет оборони України імені І. Черняховського.

Служив командиром танкового взводу у 47-й гвардійській танковій дивізії, командиром танкової роти у 30-й ОМБр; був заступником начальника штабу танкового полку, командиром танкового батальйону, заступником командира бригади, начальником штабу 30-ї ОМБр.

З 2006 по 2007 роки командував українським миротворчим контингентом у Косово.

2010-2015 роки – командир 24-ї ОМБр.

АТО. Під командуванням Олександра Павлюка бригада брала участь у боях за звільнення, зокрема, Слов’янська, Лиману, Краматорська, Лисичанська.

11 липня 2014 року поблизу села Зеленопілля на Луганщині бригада понесла втрати через ракетну атаку російських військ.

На початку серпня 2014 року частини бригади брали участь у прориві «ізваринського котла».

З березня 2017 року Ігор Павлюк керував військами оперативного командування «Захід» Сухопутних військ ЗСУ.

ООС і повномасштабне вторгнення. З літа 2020 року – начальник підготовки Командування Сухопутних військ.

З липня 2021 року по березень 2022 року – командувач ООС.

Від повномасштабного вторгнення керував обороною населених пунктів Донеччини та Луганщини.

З березня по травень 2022 року керував Київською ОДА.

З травня 2022 року по лютий 2023 року – начальник штабу – заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ, командувач угруповання сил і засобів оборони Києва.

З лютого 2023 року – перший заступник міністра оборони України.

Об’єднані сили ЗСУ: генерал-лейтенант Юрій Содоль

Народився 1970 року на Харківщині.

Освіта: Сумське вище артилерійське командне училище; Національний університет оборони України імені І. Черняховського.

З 2007 року по 2015 рік командував 25-ю окремою повітряно-десантною бригадою ДШВ ЗСУ.

АТО – повномасштабне вторгнення. 25-та бригада захищала Луганський аеропорт; брала участь у боях поблизу та у звільненні Слов’янська; у ДАПі; долучилася до звільнення Лиману тощо.

З 2015 року Юрій Содоль став першим заступником командувача ДШВ ЗСУ.

З березня 2018 року був командувачем морської піхоти ЗСУ.

У віці 47 років Юрій Содоль здолав смугу перешкод довжиною у 8,5 км, аби здобути право носити берет морського піхотинця.

«Ми піднялися – а на горі вісім підготовлених свіжих морпіхів підкачаних, там на нас чекала бійка. В деяких тих хлопців біцепси, як у мене – нога. Після третього удару зрозумів, що треба давати здачі. Розбили мені носа, набили бланш – нормально. Дмитро Євгенійович, мій нинішній заступник, вручив мені берет – все просто та прозаїчно. Всі проходять крізь це», – згадував Содоль.

Десантно-штурмові війська: бригадний генерал Ігор Скибюк

Народився 1976 року.

З 1998 року починав службу командиром взводу у 80-й ОДШБ. У 2022 році став командиром бригади.

На початку вересня 2022 року підрозділи бригади відзначилися у боях за Балаклію, Куп’янськ та Ізюм.

З 2023 року був начальником штабу – заступником командувача ДШВ ЗСУ.

Сили територіальної оборони ЗСУ: генерал-майор Ігор Плахута

З 2005 року по 2008 рік командував окремою президентською бригадою імені гетьмана Богдана Хмельницького Сухопутних військ ЗСУ.

У 2009 році командував 169-м навчальним центром «Десна».

У 2013-2014 роках Плахута був начальником управління Південного територіального командування Внутрішніх військ МВС.

Революція Гідності. У громадській організації «Родина Героїв Небесної Сотні» з приводу призначення Ігоря Плахути командувачем Сил тероборони зазначили: «Дуже цікавий підхід до люстрації. Призначення Ігоря Плахути на посаду командувача військами Територіальної оборони України, який під час Революції Гідності був один з керівників на Майдані та керував силами Внутрішніх Військ, які неодноразово і системно порушували законодавство, на перекір поняттям честі та здорового глузду, застосовували фізичну силу для придушення мирних протестів…»

У неурядовій громадській організації «Центр протидії корупцій» також заявили, що Ігор Плахута «брав участь у спробах зачистки Майдану».

Коментарів від Ігоря Плахути щодо цих заяв станом на 10 лютого 2024 року не було.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС.РЕАЛІЇ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви пишете з окупованих територій, ваше ім'я не буде розкрите.