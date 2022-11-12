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У Міноборони назвали прізвища командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні

Українські артилеристи готуються до ведення вогню з 2С1 «Гвоздика» (122-мм самохідна гаубиця) по російських позиціях на півдні України 8 жовтня 2022 року

Контрнаступом ЗСУ на півдні України, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор, йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр у телеграмі.

«Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою», – зазначила вона.

Контрнаступом на півдні керують:

  • бригадний генерал Олександр Тарнавський;
  • генерал-майор Андрій Ковальчук;
  • бригадний генерал Андрій Грицьков;
  • бригадний генерал Михайло Драпатий;
  • бригадний генерал Андрій Гнатов.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.

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