У Міноборони назвали прізвища командувачів, які керують контрнаступом ЗСУ на півдні

Контрнаступом ЗСУ на півдні України, під час якого звільняють окуповані території, керують четверо бригадних генералів та генерал-майор, йдеться в повідомленні заступниці міністра оборони Ганни Маляр у телеграмі.

«Перевага наших Збройних сил перед ворогом у мотивації та розумі нашого командування. В нас на всіх фронтах потужні загартовані у боях командувачі. Це вони спрямовують, планують, ведуть за собою», – зазначила вона.

Контрнаступом на півдні керують:

бригадний генерал Олександр Тарнавський;

генерал-майор Андрій Ковальчук;

бригадний генерал Андрій Грицьков;

бригадний генерал Михайло Драпатий;

бригадний генерал Андрій Гнатов.

11 листопада Міноборони України повідомило, що Херсон повертається під контроль української армії. У центрі міста підняли український прапор.

Міноборони Росії раніше заявило, що всіх російських військових виведено з правого берега Дніпра, де розташований Херсон. Сталося це після того, як 9 листопада російське військове керівництво оголосило про відведення військ з міста та з правого берега Дніпра.