Rheinmetall: Україна отримає перші бойові машини піхоти Lynx на початку 2026 року

Україна отримає перші бойові машини піхоти Lynx KF41 на початку 2026 року, повідомляє оборонна корпорація Rheinmetall 12 січня.

У компанії зазначають, що відповідний контракт сторони підписали в грудні 2025 року. Замовлення на перші п’ять бойових машин коштує «в межах двохзначних чисел мільйонів євро», його фінансує Німеччина.

«Рішення на користь Lynx KF41 було ухвалене після ретельних випробувань цієї бойової машини піхоти наступного покоління. БМП будуть оснащені двомісною баштою Lance та будуть спеціально сконфігуровані для збройних сил України. Наступним кроком є закупівля додаткових партій, включаючи виробництво в Україні», – повідомляє компанія.

Читайте також: SIPRI: переозброєння в Європі триває, але загроза проблем із ланцюгами поставок зростає

Генеральний директор Rheinmetall AG Армін Паппергер висловив подяку за довіру, яку виявила Україна, та уряду Німеччини за підтримку.

Міністерство оборони України наразі не повідомляло про очікувані терміни щодо поставки Lynx KF41.

У серпні 2025 року видання Financial Times повідомило, що темп розширення потужностей підприємств військово-промислового комплексу Європи зріс утричі з початку повномасштабної війни Росії проти України.

Одним із найбільш масштабних будівництв у сфері ВПК за цей час став спільний проєкт німецької Rheinmetall і угорського державного оборонного холдингу №7 на заході Угорщини, де виробляються 30-міліметрові боєприпаси для бойової машини піхоти KF41 Lynx компанії Rheinmetall.



