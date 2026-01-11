«Досвід України»: уряд Швеції виділяє майже 1,4 млрд євро на зміцнення ППО

Уряд Швеції вирішив розширити спроможності свої збройних сил, повідомляє його пресслужба 11 січня.

Очікується, що шведська армія утворить, завчить та озброїть «низку підрозділів у рамках майбутньої наземної протиповітряної оборони, яка захищатиме бойові частини, мобілізаційні можливості військової оборони, населені пункти та цивільну інфраструктуру». Загальну суму інвестицій оцінюють у приблизно 15 мільярдів шведських крон (трохи більше ніж 1,39 мільярда доларів).

«Досвід України демонструє важливість надійної протиповітряної оборони. Уряд раніше виділяв значні ресурси на протиповітряну оборону, а тепер виділить ще більше», – йдеться в повідомленні.

За словами прем’єр-міністра Швеції Ульфа Крістерссона, країна стикається з «найбільш серйозною» безпековою ситуацією сучасного часу. Він очікує, що широкі інвестиції в протиповітряну оборону захистять все шведське суспільство, від військових частин до міських районів та критично важливої інфраструктури:

«Це питання життя людей, нашої свободи та нашої здатності протистояти нападам у всіх частинах країни».

Міністр оборони Пол Йонсон зазначає, що досвід війни в Україні вказує на критичну важливість надійної та стійкої протиповітряної оборони.





«Розбудовуючи наземні підрозділи протиповітряної оборони, ми доповнюємо наявну протиповітряну оборону та посилюємо захист бойових підрозділів, що потребують мобілізації. Це підвищить поріг для атак, посилить оборонні можливості Швеції та зробить внесок у колективне стримування та оборону НАТО», – заявив Йонсон.

В шведському уряді уточнюють, що раніше завданням ППО був захист військових частин та військової інфраструктури. Тепер Стокгольм розбудовує протиповітряну оборону для захисту бойових підрозділів із можливістю оборони населених пунктів та цивільної інфраструктури.

Очікується, що наземна ППО передусім:

матиме можливості захисту на ближній дистанції

складатиметься з низки окремих підрозділів, кожен чисельністю з роту

включатиме «надійні модульні системи, що дозволятимуть поєднувати різні типи озброєння, сенсорні та технічні системи, наприклад, різні зенітно-артилерійські та радіолокаційні системи»

буде розгортатися або прив’язуватися до конкретних географічних районів

створюватиме можливості для захисту цивільних об’єктів, в тому числі мостів, залізничних вузлів, критичної інфраструктури, зокрема, атомних та гідроелектростанцій, і населених пунктів

Початкове промислове замовлення планують на перший квартал 2026 року.

Шведський уряд зазначає, що раніше вже вирішив інвестувати майже 40 мільярдів крон (близько 3,7 мільярда євро) в закупівлі протиповітряної оборони.

У грудні 2025 року генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із гострою промовою в Берліні, закликавши членів альянсу більш активно реагувати на загрозу Росії. Він заявив, що члени альянсу є «наступною ціллю Росії».



