Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступив із однією з найгостріших своїх промов у Берліні 11 грудня, закликавши членів альянсу більш активно реагувати на загрозу Росії.

За словами Рютте, 32 члени НАТО повинні активізувати оборонні зусилля, щоб запобігти війні з Росією, яка може бути «співставною за масштабом і війною, яку пережили наші діди та прадіди».

«Ми – наступна ціль Росії. І ми вже в небезпеці», – сказав Рютте.

Він припустив, що Росія може бути готова застосувати військову силу проти НАТО протягом п’яти років.





«Я боюся, що надто багато хто тихо зберігає самовпевненість. Занадто багато хто не відчуває серйозності становища. І занадто багато хто вважає, що час на нашому боці. Це не так. Час діяти зараз», – додав Рютте.

Він закликав союзників до «швидкого збільшення» оборонних витрат і виробництва зброї, щоб забезпечити силам альянсу «все необхідне для нашої безпеки».

Кремль називав загрозу розширення НАТО як одну з причин початку повномасштабної війни проти України, яка, за даними Рютте та інших джерел західної розвідки, призвела до приблизно 1 мільйона жертв. Після її початку до альянсу приєдналися Швеція та Фінляндія.

Читайте також: Лавров заявив, що РФ більше не має непорозумінь зі США щодо України

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров 11 грудня заявив на круглому столі послів у Москві, що Кремль не планує завдавати військових ударів ні по Європейському Союзу, ні по НАТО, і «готовий викласти відповідні гарантії у письмовій формі та в юридичному документі», зазначивши це «на колективній, взаємній основі».

Президент Росії Володимир Путін 2 грудня попередив європейські держави, що якщо вони розпочнуть «війну» з Росією, Москва готова до боротьби.

Минулого місяця німецькі та румунські винищувачі були підняті в повітря для відстеження вторгнень безпілотників у повітряний простір Румунії, оскільки Росія продовжувала атакувати цілі за річкою Дунай у сусідній Україні.

Вторгнення російських безпілотників над Румунією та Польщею, а також вторгнення російських військових літаків у повітряний простір Естонії, спонукали НАТО розпочати ініціативу «Східний вартовий» для посилення протиповітряної оборони.



