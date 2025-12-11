Естонія засудила проросійського політика до 14 років за ґратами за державну зраду

В Естонії засудили проросійського політика Айво Петерсона до 14 років позбавлення волі за державну зраду, про це йдеться в оприлюдненому 11 грудня повідомленні Хар’юського окружного суду, інформує агенція France-Presse.

Суд визнав, що Петерсон та його співробітник Дмитро Рутс (обидва громадяни Естонії) «допомагали Російській Федерації в її діяльності зі впливу на Естонію».

Рутс, якого засудили до 11 років, повідомив Петерсону про зацікавленість Москви в зустрічі та співпраці з політичною партією, яка прагне впливати на дебати в Естонії. Це стало початком планування зустрічі, яка, за словами суду, «відкрила б можливість таємного впливу на рішення в естонському політичному ландшафті».

«Естонські правоохоронні органи невпинно працюють, щоб забезпечити провал підривної діяльності Кремля», – написав міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна в мережі Х, реагуючи на це рішення.

Колишній прикордонник Петерсон став співзасновником партії KOOS («Разом»), яка закликала до виходу з НАТО, скорочення витрат на оборону та збереження пам’яток радянської епохи. Він ніколи не був обраний на державну посаду, але отримував значну кількість голосів на національних та європейських виборах.

Суд також встановив, що Петерсон брав участь у організованих Росією поїздках на окуповані українські території. Перебуваючи там, він записував відео для соцмереж, спрямовані на заохочення «західної та європейської аудиторії припинити підтримку України». Росія покрила витрати Петерсона на поїздку, і він з'явився на кількох проросійських каналах у статусі кандидата до парламенту Естонії.

Екскурсію частково координував громадянин Росії Андрій Андронов, якого також засудили до 11 років за ґратами.

Усіх трьох суд оштрафував на тисячі євро.

Вони мають право оскаржити рішення протягом 30 днів.



