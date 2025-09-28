Естонія направить 10 млн євро на PURL. Зеленский та Рютте обговорили, як розширити програму

Естонія направить 10 млн євро на ініціативу PURL із закупівлі американського озброєння для України через НАТО, повідомив міністр закордонних справ країни МаргусаТсахкну.

«Естонія вносить 10 мільйонів євро на ініціативу НАТО PURL для термінового зміцнення оборони України. Оскільки Росія не виявляє жодних ознак прагнення до миру – продовжуючи атаки на передовій та повітряний терор проти українських міст – Україні потрібна швидка підтримка для захисту цивільного населення, утримання лінії фронту та руху до миру», – написав він у соцмережі Х 27 вересня.

Сьогодні президент України Володимир Зеленский та генсекретар НАТО Марк Рютте обговорили програму PURL.

«Обговорили програму PURL, яку ми дуже цінуємо. Вона вже добре рухається. Обговорили, як її ще розширити, чим саме наповнити, та залучення інших країн. Ця програма допомагає Україні купувати саме ту зброю, яка захищає життя людей», – зазначив президент у телеграмі.

Читайте також: Зеленський: у першому пакеті допомоги за програмою PURL будуть ракети для Patriot і HIMARS

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

Надати кошти на закупівлю американського озброєння наразі погодилися 10 країн, серед яких Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Нідерланди, Німеччина, Люксембург. Переговори з іншими державами про це тривають.







