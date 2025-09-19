За Байдена це було б неможливо – посолка при НАТО про допомогу Україні через механізм PURL

Нова ініціатива PURL із закупівлі американського озброєння для України через НАТО є першим випадком за час повномасштабного вторгнення Росії, коли Північноатлантичний альянс як оборонний блок почав постачати Україні летальне озброєння. На це в розмові з журналістами в Брюсселі 19 вересня звернула увагу представниця України при НАТО Альона Гетьманчук.

«PURL – це передова ініціатива. Безперечно важливо, що вона дозволяє нам отримати критично необхідне озброєння. Але також важливо і те, що в її рамках НАТО вперше як організація, як міжнародна інституція координує постачання летальної зброї для України – це дуже важливе зрушення», – сказала Гетьманчук.

«За адміністрації Байдена складно уявити, щоб така ініціатива, як PURL, була б можлива. Особливо коли ми говоримо про закупівлю летального озброєння під прапором НАТО», – додала посолка.

За часів попередньої адміністрації президента Джо Байдена США надавали безоплатні пакети військової допомоги Україні, обсяг яких з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнув 66,9 мільярда доларів США. Натомість альянс НАТО надавав Україні лише нелетальне озброєння, щоб не ставати частиною конфлікту.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

«Озброєння, яке надається в рамках реалізації PURL – це дійсно життєво потрібне озброєння та обладнання для України, яке необхідно дуже швидко доставити, яке найбільше потрібно і на фронті, і для захисту міст, і для захисту критичної інфраструктури», – розповіла Гетьманчук.

Надати кошти на закупівлю американського озброєння наразі погодилися 10 країн, серед яких Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Нідерланди, Німеччина, Люксембург.

Переговори з іншими державами про це тривають, очільник НАТО Марк Рютте відвідує європейські столиці, заохочуючи їх долучатися.