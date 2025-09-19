Доступність посилання

Новини | Політика

За Байдена це було б неможливо – посолка при НАТО про допомогу Україні через механізм PURL

Президент України Володимир Зеленський на тлі системи ППО Patriot, фото ілюстративне
Президент України Володимир Зеленський на тлі системи ППО Patriot, фото ілюстративне

Нова ініціатива PURL із закупівлі американського озброєння для України через НАТО є першим випадком за час повномасштабного вторгнення Росії, коли Північноатлантичний альянс як оборонний блок почав постачати Україні летальне озброєння. На це в розмові з журналістами в Брюсселі 19 вересня звернула увагу представниця України при НАТО Альона Гетьманчук.

«PURL – це передова ініціатива. Безперечно важливо, що вона дозволяє нам отримати критично необхідне озброєння. Але також важливо і те, що в її рамках НАТО вперше як організація, як міжнародна інституція координує постачання летальної зброї для України – це дуже важливе зрушення», – сказала Гетьманчук.

«За адміністрації Байдена складно уявити, щоб така ініціатива, як PURL, була б можлива. Особливо коли ми говоримо про закупівлю летального озброєння під прапором НАТО», – додала посолка.

За часів попередньої адміністрації президента Джо Байдена США надавали безоплатні пакети військової допомоги Україні, обсяг яких з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну сягнув 66,9 мільярда доларів США. Натомість альянс НАТО надавав Україні лише нелетальне озброєння, щоб не ставати частиною конфлікту.

14 липня США і НАТО уклали угоду PURL (Prioritised Ukraine Requirements List – Перелік пріоритетних вимог для України), яка передбачає надсилання американської зброї в Україну коштом європейських країн, координує процес НАТО.

За повідомленнями генерального секретаря альянсу Марка Рютте, в перші місяці після запуску проєкту PURL владося зібрати понад 2 мільярди євро. Насамперед за ці кошти закуповуються озброєння та боєприпаси, яких не виробляють європейські зброярі. Серед них – системи ППО.

«Озброєння, яке надається в рамках реалізації PURL – це дійсно життєво потрібне озброєння та обладнання для України, яке необхідно дуже швидко доставити, яке найбільше потрібно і на фронті, і для захисту міст, і для захисту критичної інфраструктури», – розповіла Гетьманчук.

Надати кошти на закупівлю американського озброєння наразі погодилися 10 країн, серед яких Данія, Норвегія, Швеція, Канада, Нідерланди, Німеччина, Люксембург.

Переговори з іншими державами про це тривають, очільник НАТО Марк Рютте відвідує європейські столиці, заохочуючи їх долучатися.

