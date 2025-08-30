США погодили продаж Україні обладнання для Patriot і Starlink на понад 300 млн доларів – Шмигаль

Державний департамент погодив продаж Україні обладнання на більше ніж 300 мільйонів доларів для підтримки систем Patriot та закупівлю і обслуговування Starlink, повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль 30 серпня.

«Держдеп США схвалив продаж обладнання для підтримки системи протиповітряної оборони Patriot та супутнього обладнання для України на суму $179,1 млн», – уточнив він.

Шмигаль вказав на те, що комплекси Patriot є «життєво важливими» для оборони населення та критичної інфраструктури України від російських повітряних атак.

«Крім того, Держдеп США схвалив продаж послуг супутникового зв’язку та обладнання Starlink на орієнтовну суму $150 млн», – додав міністр.





Він не уточнив, чиїм коштом планується закупити обладнання.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО.

Після цього Сполучені Штати та НАТО запустили ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), метою якої є забезпечення швидкого постачання Україні систем і озброєння, які у великій кількості можна отримати від США.

За словами українського міністра оборони Дениса Шмигаля, завдяки новому механізму партнери отримають можливість фінансувати поставки американського озброєння та технологій через добровільні внески, нові пакети допомоги оголошуватимуться на регулярній основі. НАТО координуватиме постачання.



