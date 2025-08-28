Доступність посилання

США схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM

Ураження цілі американською ракетою, фото ілюстративне
Ураження цілі американською ракетою, фото ілюстративне

Сполучені Штати схвалили продаж Україні 3350 ракет ERAM із боєприпасами розширеної дальності дії та 3350 вбудованих систем GPS та INS із модулем вибіркової доступності проти спуфінгу (SAASM), а також необхідного обладнання для цього виду зброї. Орієнтовна загальна вартість постачання становить 825 мільйонів доларів, повідомило 28 серпня Агентство співробітництва в галузі оборони США.

«Для цієї закупівлі Україна використовуватиме фінансування з Данії, Нідерландів та Норвегії, а також іноземне військове фінансування зі Сполучених Штатів. ERAM є прикладом співпраці з нашими союзниками по НАТО для розробки потужної та масштабованої системи, яку можна буде реалізувати у стислі терміни», – йдеться в повідомленні.

Ракети ERAM мають дальність 450–460 кілометрів, швидкість – приблизно 700 кілометрів за годину, вони стійкі до радіоелектронної боротьби.

ERAM можуть використовуватися літаками F-16, МіГ-29 та Су-27, вони здатні уражати радіолокаційні станції, системи ППО та морські цілі.

Читайте також: Трамп заявив, що не планує передавати Україні далекобійну зброю

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.

