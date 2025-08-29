Єрмак зустрівся з Віткоффом у Нью-Йорку: йшлося про удар РФ по Києву, мирні ініціативи і санкції

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив у телеграмі, що 29 серпня провів зустріч у Нью-Йорку зі спецпредставником президента США Стівом Віткоффом.

Відомо, що у зустрічі також брав участь перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця.

«Головний пріоритет – просувати реальну дипломатію і забезпечити виконання всіх домовленостей, досягнутих на Вашингтонському саміті. Ми координуємо наші зусилля», – розповів Єрмак.

За його словами, на початку зустрічі він поінформував спецпредставника президента США про воєнні злочини, які Росія вчиняє проти мирних міст України. Зокрема, йшлося про удар по Києву, внаслідок якого загинули 23 людини, зокрема четверо дітей.

Голова ОП зазначив, що РФ не виконує «необхідних для завершення війни речей і затягує бойові дії». Він запевнив, що Україна підтримує прагнення президента США Дональда Трампа та всіх партнерів досягти справедливого миру якомога швидше, а також вітає всі мирні ініціативи США. Але Росія все це блокує.

«Ми відкриті для прямих переговорів на рівні лідерів і готові обговорювати найширше коло питань. Ми вважаємо, що необхідний глобальний натиск, щоб Росія дійсно була готова рухатися до миру і, зокрема, провести критично важливі зустрічі лідерів для цієї мети», – наголосив Єрмак.

Раніше ЗМІ писали про те, що спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зустрінеться із українською делегацією в США – керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровом.

З моменту вступу на посаду президента Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустрічдвох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки. Як писало 26 серпня з посиланням на джерела Financial Times, США під час переговорів про такі гарантії висловили готовність надавати повітряну і розвідувальну підтримку для можливої місії європейських країн, які можуть надіслати війська в Україну після завершення боїв.

Співрозмовники видання зазначають, що отримання обіцянок підтримки з боку США є великим успіхом України і європейських союзників. Росія неодноразово виступала проти розміщення в Україні іноземних військ, що ставить під сумнів саму запропоновану схему гарантій.