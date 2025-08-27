Bloomberg: Віткофф у США цього тижня зустрінеться з Єрмаком і Умєровим

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф зустрінеться цього тижня з українською делегацією в США – керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком та секретарем Ради національної безпеки і оборони Рустемом Умєровом, повідомляє Bloomberg з посиланням на людину, яка говорила на умовах анонімності.

За словами джерела, порядок денний під час українського візиту потенційно буде зосереджений на гарантіях безпеки та майбутній двосторонній зустрічі між українським президентом Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним.

Віткофф раніше заявив, що зустрінеться з представниками України в Нью-Йорку цього тижня. Але він не уточнював, з ким відбудеться зустріч.

25 серпня цю зустріч анонсував президент Володимир Зеленський. За його словами, вона має пройти в кінці цього тижня. Точна дата поки що невідома.

Раніше на засіданні кабінету Дональда Трампа у Вашингтоні Віткофф, який брав участь у переговорах із Росією і неодноразово зустрічався з російським лідером Володимиром Путіним, заявив, що Сполучені Штати сподіваються на завершення війни в Україні до кінця 2025 року.

Президент США Дональд Трамп додав, що сподівається на «дуже швидке» завершення війни в Україні. Точних термінів він не назвав.

При цьому Трамп зазначив, що готовий запровадити економічні санкції щодо Росії, якщо російський президент Путін не виявить прагнення до миру. «Я говорю про економічні санкції, оскільки ми не збираємося вплутуватися у світову війну», – наголосив Трамп. Президент США означив санкції як «економічну війну».

Американський президент додав, що домагатиметься особистої зустрічі лідерів Росії й України, оскільки він «хоче, щоби все закінчилося». На репліку журналіста про те, що Путін не хоче зустрічатися з президентом України Володимиром Зеленським, оскільки вважає українського президента нелегітимним, Трамп відповів: «Немає значення, що вони говорять. Це все нісенітниця. Вони всі тільки грають на публіку». Трамп зауважив, що і Зеленський «теж не є невинуватим» у тому, що руху до миру не видно, і вказав, що санкції та мита можуть стосуватися не лише Росії, а й України.

З моменту вступу на посаду президента Трамп заявляє про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Читайте також: МЗС Німеччини: Путін має довести світові, що він готовий припинити війну проти України

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустрічдвох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки. Як писало 26 серпня з посиланням на джерела Financial Times, США під час переговорів про такі гарантії висловили готовність надавати повітряну і розвідувальну підтримку для можливої місії європейських країн, які можуть надіслати війська в Україну після завершення боїв.

Співрозмовники видання зазначають, що отримання обіцянок підтримки з боку США є великим успіхом України і європейських союзників. Росія неодноразово виступала проти розміщення в Україні іноземних військ, що ставить під сумнів саму запропоновану схему гарантій.