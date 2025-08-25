Зеленський анонсував зустріч представників США й України цього тижня

Президент Володимир Зеленський анонсував зустріч представників України і США в кінці цього тижня для обговорення можливості майбутніх переговорів між Україною і Росією.

«Було ряд зустрічей. І сьогодні буде зустріч із Келлогом (спецпосланець США з питань України Кіт Келлог – ред.) на продовження цієї тематики, в розвиток підготовки щодо можливості майбутньої зустрічі з російською стороною. У кінці тижня буде зустріч української команди й американської команди. Відповідно, тих людей, про яких ви сказали (йдеться про держсекретаря Марко Рубіо, віцепрезидента США Джей Ді Венса і спецпосланця щодо РФ Стіва Віткоффа – ред.), або частини тих людей», – сказав Зеленський 25 серпня в Києві на пресконференції з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре.

Деталей він не навів, але зазначив, що «впродовж тижня буде багато роботи».

«Будемо мати базовий план щодо гарантій безпеки…, а після цього, хотілося б зрозуміти від американської сторони, чи готові «рускіє» і на яку конфігурацію, чи готові вони на конфігурацію, запропоновану США і підтриману Україною: двостороння, а потім тристороння зустріч», – зазначив президент.

Після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами 18 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною й Росією, і допустив, що потім пройде і тристоронній саміт за його участю. Згодом Трамп заявив, що «не хотів би» брати участь у зустрічі Путіна й Зеленського.

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ. А голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України: ані про двосторонніх, ані тристоронніх, але додав, що будь-які контакти за участю перших осіб держав потрібно готувати «з максимальною ретельністю».

