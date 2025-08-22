Трамп «не хотів би» брати участь у зустрічі Путіна й Зеленського

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп прокоментував перспективи зустрічі лідерів Росії та Україні Володимира Путіна та Володимира Зеленського – про це він згадав, спілкуючись із журналістами 22 серпня.

За його словами, це залежить від того, чи Путін і Зеленський «працюватимуть разом».

«Вони трохи як олія й оцет, вони не дуже ладнають з очевидних причин. Побачимо, чи мені треба буде там (на зустрічі – ред.) бути. Я б цього не хотів, я б волів, щоб вони зустрілися і подивилися, що вони можуть зробити», – сказав Трамп.

Читайте також: США зупинили обмін розвідданими із партнерами щодо переговорів між Україною і РФ – CBS News

Водночас, зазначив він, сторони «продовжують битися й вбивати людей, що дуже нерозумно».

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що є два формати, у яких можливо досягти прогресу для завершення війни – двосторонній та тристоронній, із залученням США. Він нагадав, що формати перемовин обговорювалися під час зустрічі у Вашингтоні, а також у розмові президента Сполучених Штатів Дональда Трампа й Путіна.

Після переговорів із Зеленським і європейськими лідерами 18 серпня президент США Дональд Трамп оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною й Росією, і допустив, що потім пройде і тристоронній саміт за його участю.

Читайте також: Лавров, коментуючи можливу зустріч Путіна і Зеленського, згадав «питання легітимності»

Кремль не підтвердив планів щодо зустрічі між Зеленським і Путіним, заявивши лише, що Москва може «вивчити можливість підвищення рівня представників» на переговорах України й РФ. А голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не відмовляється від будь-яких форматів мирних переговорів щодо припинення війни проти України: ані про двосторонніх, ані тристоронніх.



