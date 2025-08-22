США зупинили обмін розвідданими із партнерами щодо переговорів між Україною і РФ – CBS News

Директорка національної розвідки США Тулсі Габбард кілька тижнів тому видала директиву розвідувальному співтовариству Сполучених Штатів, в якій заборонила надавати інформацію щодо мирних переговорів між Росією й Україною партнерам-союзникам США, пише з посиланням на свої джерела CBS News.

У меморандумі, датованому 20 липня і підписаному Габбард, агентствам наказувалося не ділитися інформацією з так званим розвідувальним альянсом «П’ять очей», створеним після Другої світової війни, що складається зі США, Великої Британії, Канади, Австралії і Нової Зеландії, повідомили CBS News кілька чиновників розвідки США. Вони говорили на умовах анонімності з огляду на делікатні питання національної безпеки.

Чиновники заявили, що директива класифікувала весь аналіз й інформацію, пов’язану з переговорами між Україною і РФ, як «NOFORN», що означає, що інформація не може бути передана жодній іншій країні чи іноземним громадянам. Єдиною інформацією, якою можна було поділитися, була та, яку вже оприлюднили.

При цьому, як вказує видання, меморандум, схоже, не забороняє обміну дипломатичною інформацією, зібраною іншими способами, не розвідкою США, або військово-оперативною інформацією, не пов’язаною з переговорами, наприклад, деталями, якими США діляться з українськими військовими для сприяння їхнім оборонним операціям.

Пояснень, через що було ухвалене таке рішення, немає. У CBS News зазначили, що їхній запит офіс директора Національної розвідки перенаправив до Білого дому, який відповіді не надав.

Президент США Дональд Трамп, який заявив про намір сприяти припиненню війни Росії проти України, ініціював мирні переговори щодо цього. Зокрема, вночі 16 серпня (за київським часом)відбулися переговори президента США і російського лідера Володимира Путіна в Анкориджі на Алясці. На спільній пресконференції за підсумками зустрічі Трамп і Путін не повідомили про домовленості щодо завершення війни РФ проти України. Трамп говорив про домовленості з важливих пунктів, але не навів подробиць.

Пізніше, 18 серпня, у Вашингтоні відбулися переговори Трампа з українським президентом Володимиром Зеленським і європейськими лідерами, після яких президент США оголосив, що він готує зустріч на рівні лідерів між Україною й Росією, і допустив, що потім пройде і тристоронній саміт за його участю.