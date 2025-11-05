Естонія заявила про готовність виділити три мільйони євро на закупівлю систем Starlink для України – Шмигаль

Естонія заявила про готовність виділити три мільйони євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink для України, повідомив очільник Міноборони України Денис Шмигаль.



«Вдячний за пропозицію Естонії виділити 3 млн євро на закупівлю та підтримку систем супутникового зв'язку Starlink», – написав Шмигаль у соцмережі Х після зустрічі з міністром оборони Естонії Ганно Певкуром.

Також міністр повідомив, що під час зустрічі обговорювалось зміцнення протиповітряної оборони, виробництво дронів та створення спільних оборонних підприємств.

Естонська сторона наразі про результати зустрічі міністрів не повідомляла.

Минулого місяця перший віцепремʼєр – міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров нагадав, зараз в Україні працює більше ніж 50 тисяч терміналів Starlink, понад 29 тисяч – передали польські партнери. Він додав, що Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні.

У серпні віцепрем’єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам України, бо воно, за його словами, призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink. У канцелярії Навроцького це заперечили.

Можливість використовувати термінали Starlink в Україні з’явилася наприкінці лютого 2022 року. Starlink забезпечує важливе підключення до інтернету для зруйнованих війною міст України і її військових.