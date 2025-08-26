У канцелярії Навроцького заперечили, що його вето вимикає Starlink в Україні

Вето президента Польщі Кароля Навроцького, накладене на поправку до закону про допомогу громадянам України, не призведе до вимкнення Starlink в Україні, заявив керівник канцелярії Навроцького Збігнєв Богуцький, заперечивши слова міністра цифрових технологій Кшиштофа Гавковського і закликавши його не створювати маніпуляцій.

За словами Богуцького, вето Навроцького не вимикає Starlink в Україні, «оскільки витрати на це фінансуються на основі положень чинного закону, а законопроєкт, поданий до Сейму президентом Польщі, зберігає цей статус-кво».

«Цього достатньо для ефективного опрацювання цієї президентської ініціативи в польському парламенті у вересні. Те саме стосується підтримки зберігання даних уряду України в безпечному місці», – написав Богуцький у соцмережі X ввечері 25 серпня.

Того ж дня віцепрем’єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам України, бо воно, за його словами, призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink.

«Рішення Кароля Навроцького фактично відключає інтернет (Starlink) в Україні, бо це фактично означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці», – написав він у соцмережі Х.

Гавковський закликав президента Польщі «припинити сліпо атакувати уряд в ім’я політичної боротьби».

«Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення інтернету в Україні, про що щойно ухвалив рішення президент. Пане президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи Росії», – додав він.

Президент Польщі Кароль Навроцький 25 вересня ветував поправку до закону про допомогу громадянам України. Законопроєкт, який був схвалений голосами лівоцентристської коаліції прем’єр-міністра Дональда Туска, передбачав продовження отримання біженцями цих соціальних виплат до березня 2026 року. Прем’єр-міністр Дональд Туск розкритикував вето, але його уряд не має більшості в дві третини голосів у парламенті, необхідної для подолання цього кроку.

Можливість використовувати термінали Starlink в Україні з’явилася наприкінці лютого 2022 року. Відтоді тільки від міжнародних партнерів і донорів Україна отримала понад 50 тисяч терміналів. Майже 30 тисяч із них оплатила Польща, заявив у квітні цього року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Кшиштофа Гавковського, Польща купувала термінали Starlink для України і оплачувала їхню роботу.

Starlink забезпечує важливе підключення до інтернету для зруйнованих війною міст України і її військових.