Віцепрем’єр Польщі заявив, що вето Навроцького призведе до позбавлення України інтернету Starlink

Віцепрем’єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам, бо воно, за його словами, призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink.

«Рішення Кароля Навроцького фактично відключає інтернет (Starlink) в Україні, бо це фактично означає його рішення щодо закону про допомогу громадянам України. Це кінець інтернету Starlink, який Польща надає Україні, що охоплена війною. Це також означає кінець підтримки зберігання даних українського уряду в безпечному місці», – написав він у соцмережі Х.

Гавковський закликав президента Польщі «припинити сліпо атакувати уряд в ім’я політичної боротьби».

«Я не можу уявити собі кращого подарунка для сил Путіна, ніж відключення інтернету в Україні, про що щойно ухвалив рішення президент. Пане Президенте, ви повинні припинити сліпо атакувати уряд в ім’я політичної боротьби. Ви шкодите людям, які борються за свою незалежність, одночасно допомагаючи Росії», – додав він.

Наразі тривають консультації з польським урядом щодо плати за підписку Starlink для України, повідомило Суспільне з посиланням на Міністерство цифрової трансформації

Президент Польщі Кароль Навроцький 25 вересня ветував поправку до закону про допомогу громадянам України.

Можливість використовувати термінали Starlink в Україні з’явилася наприкінці лютого 2022 року. Відтоді тільки від міжнародних партнерів і донорів Україна отримала понад 50 тисяч терміналів. Майже 30 тисяч із них оплатила Польща, заявив у квітні цього року міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

За словами Кшиштофа Гавковського, Польща купувала термінали Starlink для України і оплачувала їхню роботу.

Starlink забезпечує важливе підключення до Інтернету для зруйнованої війною України та її військових.