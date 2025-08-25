Президент Польщі Кароль Навроцький ветував поправку до закону про допомогу громадянам України.



«Ми залишаємося відкритими для надання допомоги громадянам України; це залишається незмінним. Стратегічна мета польської держави перед обличчям нападу Росії на Україну також залишається незмінною – інтерес Польщі полягає у військовій підтримці України в цьому конфлікті. РФ є винуватцем, а Україна – жертвою цієї війни. Але після 3,5 років наш закон має бути виправлений. Закон про допомогу громадянам України не вносить корекції, яка була предметом публічного обговорення, щодо того, що допомога 800+ має бути надана українцям, які виконують обов’язкову роботу», – сказав Навроцький, якого цитує його пресслужба.

Як пише DPA, у Польщі громадяни України зі статусом захисту мають право на еквівалент 180 євро щомісячної допомоги на дитину, на другу та кожну наступну дитину також передбачена допомога по догляду за дитиною у розмірі 117 євро на місяць протягом перших двох років. Біженці також мають безкоштовний доступ до системи освіти та охорони здоров’я, що ставить їх у рівні умови з польськими сім’ями.

Законопроєкт, який був схвалений голосами лівоцентристської коаліції прем’єр-міністра Дональда Туска, передбачав продовження отримання біженцями цих соціальних виплат до березня 2026 року.



Прем’єр-міністр Дональд Туск розкритикував вето, але його уряд не має більшості в дві третини голосів у парламенті, необхідної для подолання цього кроку.



«800 плюс – це гроші для дітей. Дітей, які не несуть відповідальності за те, чи працює їхня мати, чи втратила вона роботу, чи доглядає за хворою бабусею чи новонародженим...Ми не можемо карати людей за втрату роботи, особливо невинних дітей. Це азбука людської гідності», – написала міністр праці Агнешка Дземянович-Бак у соцмережі Х.



З моменту вторгнення Росії в Україну у 2022 році в Польщі оселилися близько мільйона біженців, більшість з яких – жінки та діти.



Польща є ключовим прихильником України та основним транзитним маршрутом для західної допомоги.



