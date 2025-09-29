Польща продовжує фінансувати Starlink в Україні – Федоров

Польща продовжує фінансувати термінали Starlink в Україні, повідомив перший віцепремʼєр – міністр із цифрової трансформації України Михайло Федоров.

«Президент Польщі підписав закон, який містить продовження фінансування абонплати для терміналів Starlink в Україні. У час війни ця технологія має критичне значення: щоб лікарні, школи, критична інфраструктура і прифронтові регіони залишалися на звʼязку», – написав Федоров у телеграмі.

Він нагадав, зараз в Україні працює більше ніж 50 тисяч терміналів Starlink, понад 29 тисяч – передали польські партнери.

«Дякую міністру цифровізації Польщі Кшиштофу Гавковському і всьому уряду Польщі за солідарність і стійку підтримку України», – додав міністр.

Минулого місяця віцепрем’єр-міністр цифровізації Польщі Кшиштоф Гавковський розкритикував президента Кароля Навроцького за накладене вето на поправку до закону про допомогу громадянам України, бо воно, за його словами, призведе до відключення наданих Польщею Україні Starlink. У канцелярії Навроцького це заперечили.

Можливість використовувати термінали Starlink в Україні з’явилася наприкінці лютого 2022 року. Starlink забезпечує важливе підключення до інтернету для зруйнованих війною міст України і її військових.