Естонія заборонила в’їзд громадянам Росії за заочний вирок директорці музею в Нарві

Естонія запроваджує національні санкції проти двох російських громадян за переслідування й вирок директорці музею в Нарві Марії Сморжевських-Смирновій – відповідний наказ підписав міністр закордонних спав Маргус Цахкна 15 жовтня.

Під санкції потрапили російська прокурорка Людмила Баландіна та суддя Дмитро Ґордєєв.

«Переслідування наших людей, які наважилися виступити проти темряви й жорстокості кривавого режиму Путіна, має наслідки», – заявив Тсахкна.

Він додав, що і Баландіна, і Ґордєєв несуть пряму відповідальність за судове переслідування Сморжевських-Смірнової. Крім того, вони, за його даними, протягом багатьох років «докладалися до поширення російської пропаганди, зміцнення репресивного режиму Путіна та порушення свободи слова та прав людини».





«Ми не зупинимося на національних санкціях. Тим, хто підтримує та впроваджує жорстоку та авторитарну політику російського режиму, немає місця в Європі, і ми зробимо все можливе, щоб позбавити їх привілеїв, які пропонує свобода», – додав міністр.

Національні санкції набувають чинності сьогодні та передбачають заборону на в’їзд до Естонії.

У вересні Московський міський суд засудив директорку Нарвського музею в Естонії Марію Сморжевських-Смирнову до 10 років колонії загального режиму за звинуваченням у розповсюдженні «фейків» про російську армію та реабілітації нацизму. Справу відкрили через плакат на стіні музею, який називає Путіна воєнним злочинцем.

У 2023 і 2024 році на плакаті на стіні музею було зображено закривавлене обличчя Володимира Путіна з написом англійською «Путін – воєнний злочинець». У 2025 році обличчя Путіна було поєднане з обличчям Адольфа Гітлера.

Стіну Нарвського замку видно в російському Івангороді на протилежному березі річки Нарва. Там 9 травня під час святкування Дня перемоги над нацистською Німеччиною спрямовані в бік Естонії телеекрани транслювали святкові концерти та парад у Москві.

Сморжевських-Смирнова у травні 2023 року говорила, що вивішений банер – це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція. Її метою є нагадування про розв’язану Росією повномасштабну війну і «те, що все має свою ціну», додала вона.







