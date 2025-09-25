Суд у Росії заочно ув’язнив директорку музею в Естонії за плакат «Путін – воєнний злочинець»

Московський міський суд засудив директорку Нарвського музею в Естонії Марію Сморжевських-Смирнову до 10 років колонії загального режиму за звинуваченням у розповсюдженні «фейків» про російську армію та реабілітації нацизму. Про це повідомляють російські медіа.

За версією слідства, Сморжевських-Смирнова в 2023, в 2024 і в 2025 роках «сприяла розміщенню на одній зі стін Нарвського замку плакатів із зображенням президента РФ і написами, що містять недостовірну інформацію про скоєння ним воєнних злочинів».

Музей розташований у естонській Нарві на кордоні з Росією.

Плакат почали вивішувати після того, як влада російського Івангорода в 2023 році встановила на набережній ріки сцену, на якій транслювала концерт на честь 9 травня.

Сморжевських-Смирнова у травні 2023 року говорила, що вивішений банер – це не провокація, а заздалегідь спланована музеєм та організацією Propastop інсталяція. «Ми маємо пам’ятати про те, що поряд з нами йде повномасштабна війна, розв’язана Путіним. Ми вважали за необхідне розмістити цю інсталяцію і нагадати про те, що все має свою ціну», – сказала вона.

Слідчий комітет Росії висунув Марії Сморжевських-Смирновів звинувачення в реабілітації нацизму через плакати з Путіним у липні 2025 року.

У 2023 і 2024 році на плакаті на стіні музею було зображено закривавлене обличчя Володимира Путіна з написом англійською «Путін – воєнний злочинець». У 2025 році обличчя Путіна було поєднане з обличчям Адольфа Гітлера.

Стіну Нарвського замку видно в російському Івангороді на протилежному березі річки Нарва. Там 9 травня під час святкування Дня перемоги над нацистською Німеччиною спрямовані в бік Естонії телеекрани транслювали святкові концерти та парад у Москві.



