РФ звинуватила директорку музею в Естонії у реабілітації нацизму – через плакати з Путіним

Слідчий комітет Росії звинуватив директорку музею в естонському місті Нарва Марію Сморжевських-Смирнову в реабілітації нацизму. Приводом стали вивішені на його будівлі плакати, які називають Володимира Путіна воєнним злочинцем.

Як ідеться в повідомленні російського органу, Сморжевських-Смирнова в 2023, 2024 і 2025 роках «сприяла розміщенню на одній зі стін Нарвського замку плакатів із зображенням президента Росії та написами, що містять недостовірну інформацію про скоєння ним воєнних злочинів».

Раніше проти директорки музею була порушена кримінальна справа щодо поширення фейків про російську армію. Вона заочно заарештована, МВС Росії оголосило її в розшук.

Нарвський музей розташований в естонському місті Нарва на кордоні з Росією. 9 травня 2023, 2024 та 2025 років на його стіні вивішували банери з критикою російського президента.

У 2023 і 2024 році на плакаті було зображено закривавлене обличчя Володимира Путіна з написом англійською «Путін – воєнний злочинець». У 2025 році обличчя Путіна було поєднане з обличчям Адольфа Гітлера.

Стіну Нарвського замку видно в російському Івангороді на протилежному березі річки Нарва. Там 9 травня під час святкування Дня перемоги над нацистською Німеччиною спрямовані в бік Естонії телеекрани транслювали святкові концерти та парад у Москві.