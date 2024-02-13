Естонія «найближчим часом» може закрити кордони з Росією – поліція

Естонія може закрити кордон з Росією вже «найближчим часом», йдеться в повідомленні пресслужби поліції країни.

За даними правоохоронців, «пам’ятки із відповідним попередженням росіянам видають на прикордонному пункті пропуску Нарва». У департаменті поліції Естонії попередили, що кордон можуть закрити через міграційний тиск.

«Останніми тижнями Росія навмисно спрямовувала на естонський кордон групу іноземців, які не мають законного права на в'їзд до Євросоюзу», – йдеться у повідомленні поліції Естонії.

Естонська влада також попередила, що буде змушена закрити кордон, як було зроблено у Фінляндії, якщо «ця діяльність продовжиться».

Раніше начальник відділу прикордонної служби департаменту поліції Естонії Вейко Коммусаар припускав, що деякі контрольно-пропускні пункти на кордоні з РФ будуть закриті.

Президент Росії Володимир Путін в інтерв’ю колишньому американському телеведучому Такеру Карлсону, яке вийшло в ефір в ніч на 9 лютого, заявив, що Москва не зацікавлена у вторгненні «в Польщу, Латвію чи кудись іще».

Натомість низка західних політиків останніми місяцями закликала готуватися до можливого збройного протистояння із Росією.

У січні голова Військового комітету НАТО, нідерландський адмірал Роб Бауер заявив, що Альянс потребує «трансформації підходу до ведення війни». Згодом він додав, що Захід повинен готуватися до «всеосяжної війни» з Росією.

Водночас командувач армії Румунії Георгіца Влад висловив думку, що населенню Румунії, як і всього Євросоюзу, «треба бути занепокоєним», бо «Російська Федерація не зупиниться (в Україні – ред.)».

У січні ж прем’єрка Естонії Кая Каллас попередила, що в Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного альянсу».

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус вважає, що Європі потрібно готуватися до нових військових загроз. В інтервʼю виданню Welt am Sonntag, оприлюдненому в грудні 2023, він сказав про «близько 5-8 років, щоб надолужити втрачене, з погляду збройних сил, промисловості та суспільства».