Естонія передала Україні новий пакет військової допомоги

Україна отримала чергову військову допомогу від Естонії, йдеться в повідомленні міністерства оборони країни.

За даними відомства, до нового пакету військової допомоги від Естонії, до якого увійшли протитанкові системи Javelin, кулемети, боєприпаси до стрілецької зброї, різна техніка та водолазне спорядження.

Міністр оборони Естонії Ханно Певкур 3 січня заявив, що «черговий пакет допомоги наразі вже використовується ЗСУ».

«Останні події в Європі показують, що постачання таких необхідних ракет та іншої військової допомоги Україні триватимуть у великих масштабах, і цим ми разом з нашими союзниками даємо чіткий сигнал Кремлю, що продовжуватимемо підтримувати Україну до перемоги», – сказав Певкур.

Точний обсяг, час прибуття цього пакета допомоги та інші деталі постачання не розголошуються з міркувань безпеки.

Раніше прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас заявила, що у Європи є три-п’ять років, щоб «підготуватися до можливої військової загрози Росії на східному фланзі Північноатлантичного Альянсу».

В інтерв’ю виданню The Times вона посилалась на оцінки естонської розвідки, згідно з якими «Росії в разі гіпотетичного перемир’я в Україні потрібно буде від трьох до п’яти років, щоб відновити військову загрозу на кордоні східних членів НАТО».

Крім того, за даними німецького видання Bild, Бундесвер (Збройні сили Німеччини) готується до гібридної російської атаки на східний фланг НАТО. Видання зазначає, що, згідно з документом, ескалація між НАТО і Росією може відбутися вже в лютому цього року. Дії Росії та Заходу описуються місяць за місяцем, кульмінацією є розміщення сотень тисяч солдатів НАТО і неминучий початок війни влітку 2025 року.