Лише за 2023 рік їм вдалося зібрати 20 мільйонів чеських крон (понад 800 тис. євро) пожертв. Склад організації знову наповнився допомогою для українських військових та цивільних і невдовзі обладнання відправиться в Україну.
Як чехи збирають мільйони на допомогу ЗСУ
Чеська організація «Team 4 Ukraine» допомагає Україні вже 10 років. Її було створено після незаконної анексії Росією Криму та початку війни на Донбасі. Після повномасштабного вторгнення Росії команда активно збирає гроші та закуповує обладнання для ЗСУ та гуманітарну допомогу цивільним.
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