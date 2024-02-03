Дуда: окупація Росією території України, включно з Кримом, «є злочином»

Президент Польщі Анджей Дуда повторив свою підтримку ідеї перемозі України у війні з Росією – про це він заявив у соцмережі X (раніше Twitter) 3 лютого.

Дуда зазначив, що його позиція щодо російської агресії була «зрозумілою з першого дня».

«Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином», – пише голова польської держави.

Він також висловив переконання, що повномасштабна війна проти України «не може закінчитися перемогою Росії».

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«Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму», – заявив Дуда.

Напередодні Анджей Дуда в інтерв’ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом.

Ці слова викликали реакцію українського посла у Варшаві Василя Зварича, який заявив, що «Крим – це Україна: так і є так буде». Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що його країна «визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах».