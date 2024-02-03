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Дуда: окупація Росією території України, включно з Кримом, «є злочином»

Анджей Дуда висловив переконання, що повномасштабна війна проти України «не може закінчитися перемогою Росії»
Анджей Дуда висловив переконання, що повномасштабна війна проти України «не може закінчитися перемогою Росії»

Президент Польщі Анджей Дуда повторив свою підтримку ідеї перемозі України у війні з Росією – про це він заявив у соцмережі X (раніше Twitter) 3 лютого.

Дуда зазначив, що його позиція щодо російської агресії була «зрозумілою з першого дня».

«Росія порушує міжнародне право, є агресором та окупантом. Напад Росії на Україну та окупація міжнародно визнаних територій України, включно з Кримом, є злочином», – пише голова польської держави.

Він також висловив переконання, що повномасштабна війна проти України «не може закінчитися перемогою Росії».

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«Російський імперіалізм треба зупинити, перемогти та заблокувати на майбутнє. Україна має перемогти, бо цю війну має виграти вільний світ. Ми всі стоїмо пліч-о-пліч за вільну, суверенну та незалежну Україну проти агресії та жорстокого імперіалізму», – заявив Дуда.

Напередодні Анджей Дуда в інтерв’ю польському каналу сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом.

Ці слова викликали реакцію українського посла у Варшаві Василя Зварича, який заявив, що «Крим – це Україна: так і є так буде». Після цього міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський підтвердив, що його країна «визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах».

Яку допомогу від Польщі може отримати Україна у 2024 році? (відео)
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Яку допомогу від Польщі може отримати Україна у 2024 році? (відео)

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