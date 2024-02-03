Голова МЗС Польщі підтвердив визнання кордонів України після слів Дуди про Крим

Польща суверенітет України над усією її територією в міжнародно визнаних кордонах – про це заявив міністр закордонних справ Радослав Сікорський 3 лютого.

«Польща визнає незалежність України в її міжнародно встановлених кордонах, які були неодноразово підтверджені Російською Федерацією: починаючи з Договору від 19 листопада 1990 року, продовжуючи Будапештським меморандумом від 5 грудня 1994 року та Договором про кордон від 28 січня 2003 року», – написав він у своїх соцмережах.

Сікорський не уточнив, чого саме стосується ця заява. Водночас напередодні президент Польщі Анджей Дуда сказав, що не знає, чи Україна зможе відновити контроль над окупованим Кримом.

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У інтерв’ю Kanal Zero він заявив, що збереження територій України під контролем Росії буде перемогою Москви та означатиме «дуже високу» ймовірність її нового нападу.

«Я не знаю, чи поверне Україна Крим, але я вірю, що вона поверне собі Донецьк і Луганськ», – відповів він на питання щодо долі півострова.

Президент Польщі вказав на те, що Крим «довгий час був у руках Росії».

Посол України у Варшаві Василь Зварич, коментуючи слова Дуди, сказав, що «Крим – це Україна: так і є так буде».

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«Тимчасова окупація Криму Росією є воєнним злочином, за який вона буде покарана. Деокупація Криму – наше спільне з вільним світом завдання і обов’язок. Ми зробимо це беззаперечно», – заявив він.

16 березня 2014 року на території Криму та Севастополя пройшов невизнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів голосування на «референдумі».

Міжнародні організації визнали окупацію Криму незаконними та засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова і називає це «відновленням історичної справедливості».