Кордон Фінляндії з Росією залишиться закритим до квітня

Кордон Фінляндії з Росією залишиться закритим ще щонайменше два місяці. Державна рада Фінляндії 8 лютого ухвалила рішення не відкривати прикордонні переходи на фінсько-російському кордоні. Термін їхнього закриття продовжено до 14 квітня.

Наземні прикордонні переходи на кордоні Росії та Фінляндії почали закриватися за рішенням фінської влади в листопаді 2023 року у звʼязку з напливом громадян третіх країн, головним чином Близького Сходу та Африки, які прибували на прикордонні пункти з території Росії та просили політичного притулку у Фінляндії. За законом таких прохачів не можна відправити назад, їх необхідно розмістити у Фінляндії до завершення процедури розгляду їх прохання.

Фінська влада звинуватила Росію в тому, що вона свідомо заохочує іноземців до того, щоб просити у Фінляндії притулок, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. У листопаді було закрито всі прикордонні переходи, подати на них прохання про притулок стало неможливо. У грудні їх на короткий час відкрили, проте через дві доби закрили знову. В січні закриття прикордонних переходів продовжили до середини лютого.

За даними міністерства внутрішніх справ Фінляндії, ситуація не змінилася, і в разі відкриття кордону на прикордонні переходи знову почнуть прибувати прохачі притулку. МВС стверджує, що до кінця року їх може бути до 20 тисяч. «У районі кордону проживають не менш як сотні, а можливо і тисячі мігрантів, які чекають на можливість продовжити шлях до Фінляндії», – стверджує міністр внутрішніх справ Марі Рантанен. Мігранти намагаються потрапити до Фінляндії з Росії і нелегально, оминаючи прикордонні пости, проте таких випадків небагато, вони обчислюються десятками.

Правозахисники та деякі жителі Фінляндії, особливо ті, хто має в Росії родичів, критикували рішення влади, заявляючи, що воно порушує їхні права. МВС називає закриття кордону тимчасовим та необхідним заходом. Влада Фінляндії підкреслює, що розглядає різні альтернативи повному закриттю кордонів, проте поки що рішення не ухвалене.

Російсько-фінські відносини різко загострилися після початку широкомасштабного російського вторгнення в Україну в 2022 році. Фінляндія відмовилася від політики нейтралітету та вступила до НАТО. У Москві заявляють, що це рішення не залишиться без наслідків. При цьому в Росії заперечують, що використовують міграцію для тиску на Фінляндію.